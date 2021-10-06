  • Equador x Bolívia: saiba o horário e as escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
futebol

Equador x Bolívia: saiba o horário e as escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Equador busca fazer valer o favoritismo, aproveitar momento ruim da Bolívia e se manter no G-4 em busca de uma vaga direta para o Mundial do Qatar...
LanceNet

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 15:43

Crédito: Twitter Seleção do Equador
O Equador recebe a Bolívia nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Gustavo Alfaro busca fazer valer o favoritismo, aproveitar o momento ruim do adversário, que vem de duas derrotas, e se manter no G-4 da classificação.Sede de vitória
- Queremos conquistar os nove pontos (na rodada tripla), como todas as equipes. Quero chegar em março entre os cinco primeiros e precisamos somar pontos. Devemos ter maior posse de bola e finalizar as jogadas. Temos que colocar ênfase na capacidade ofensiva - analisou Alfaro, técnico do Equador.
> Veja a tabela das Eliminatórias
Histórico favorável
Nos últimos cinco confrontos entre Equador e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias e amistosos, a equipe da casa conquistou quatro vitórias e um empate. A última vitória da Bolívia aconteceu na Copa América disputada em 2015.
FICHA TÉCNICA:Equador x Bolívia
Data e horário: 7/10/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil (EQU)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EQUADOR (Técnico: Gustavo Alfaro)Ortiz; Hurtado, Arboleda e Hincapie; Estupinan, Cifuentes, Gruezo, Caicedo e Castillo; Estrada e Plata
Desfalques: Nenhum
BOLÍVIA(Técnico: César Farías)Lampe; Bejarano, Haquin, Jusino e Fernandez; Justiniano e Villarroel; Chura, Arce e Ramallo; Moreno
Desfalques: Nenhum

