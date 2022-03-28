  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Equador x Argentina: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo
Equador x Argentina: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatória da Copa do Mundo

Publicado em 28 de Março de 2022 às 13:37

A Argentina viaja para encarar o Equador nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ambas as seleções já garantiram suas vagas para o Mundial do Qatar e cumprem tabela na última rodada.ELOGIOS AO TIME- O início das Eliminatórias foi um momento duro. A resposta dos jogadores foi estupenda. São meninos com uma tremenda qualidade e o mérito é todo deles. Podemos competir com qualquer equipe. Podemos ganhar, podemos perder, mas que vamos competir, não tenha dúvidas - disse Scaloni, técnico da Argentina.
> Veja a tabela das Eliminatórias
MOMENTO RUIMEmbora ocupe o 3º lugar na classificação das Eliminatórias, o Equador vive um momento de queda no torneio. Nos três últimos jogos, a equipe de Gustavo Alfaro teve dois empates e uma derrota, mas conquistou classificação matemática para a Copa do Mundo.
FICHA TÉCNICA:Equador x Argentina
Data e horário: 29/3/2022, às 20h30 (de Brasília)Local: Estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil (EQU)Onde assistir: Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:EQUADOR (Técnico: Gustavo Alfaro)Galindez; Preciado, Torres, Hincapie e Estupiñan; Gruezo e Mendez; Castillo, Mena e Rojas; Valência
Desfalques: Nenhum
ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)Armani; Molina, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; De Paul e Paredes; González, Di Maria e Ángel Correa; Messi
Desfalques: Nenhum
