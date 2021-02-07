Entrevistas com técnicos, apoio a Vizolli e integração: Casares inicia gestão ativa no futebol do São Paulo

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O São Paulo teve uma semana agitada nos bastidores do clube. Com a saída de Fernando Diniz na segunda-feira, os últimos dias foram de intensas reuniões, negociações e conversas com os treinadores.

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Rotina corrida que o presidente Julio Casares fez questão de acompanhar de perto. Tanto a saída de Diniz, quanto a venda de Brenner para os Estados Unidos, foram decisões tomadas em conjunto com o departamento de futebol.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOAgora, o foco é na definição de um novo treinador. Casares participa diretamente das reuniões com os treinadores, que normalmente são por chamada de vídeo. Alguns nomes são favoritos para o comando, como os portugueses Marco Silva e Pedro Martins, além do argentino Hernán Crespo.

O São Paulo vem sendo dirigido pelo técnico interino Marcos Vizolli, que terá a missão de pelo menos garantir o São Paulo na fase de grupos da Libertadores. Casares conversou com o comandante, para dar apoio a ele e demonstrar confiança. A conversa foi considerada positiva. Além disso, o mandatário tem ido bastante ao CT da Barra Funda e também foi a Cotia para aumentar a integração da base com o profissional. Casares tem intensificado as trocas de informações entre os setores. Inclusive, Biasotto, executivo da base, tem contato frequente com os diretores do profissional, no chamado “futebol integrado”.