Entrega das camisas da Holanda muda de local por orientação da Fifa

Conforme o prometido, o Consulado Geral dos Países Baixos vai realizar mais uma ação para distribuir camisas da seleção da Holanda, na tarde desta quarta-feira (30). Entretanto, o local de entrega mudou por solicitação da Fifa. As 500 camisas serão entregues em frente a prefeitura de Cariacica, a partir das 14h, e não em frente ao Kleber Andrade como aconteceu no último domingo (27).