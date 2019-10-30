Entrega das camisas da Holanda muda de local por orientação da Fifa

Conforme o prometido, o Consulado Geral dos Países Baixos vai realizar mais uma ação para distribuir camisas da seleção da Holanda, na tarde desta quarta-feira (30). Entretanto, o local de entrega mudou por solicitação da Fifa. As 500 camisas serão entregues em frente a prefeitura de Cariacica, a partir das 14h, e não em frente ao Kleber Andrade como aconteceu no último domingo (27).
Basta apresentar um ingresso para ter direito à camisa. Além de serem presenteados com as camisas, os torcedores vão participar de um concurso, que avaliará a fotografia mais criativa com a camisa e terá como prêmio uma passagem de ida e volta para Amsterdã, na Holanda. Nada mal, né?!