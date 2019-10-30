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Copa do Mundo Sub-17

Entrega das camisas da Holanda muda de local por orientação da Fifa

Organizadora da Copa do Mundo Sub-17 pediu a mudança de lugar após primeira parte da ação que aconteceu no último domingo (27). Mais 500 camisas serão entregues hoje

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 12:04
No último domingo (27), torcedores ganharam camisas da Holanda. Ação será repetida nesta quarta-feira (30) Crédito: Camilla Baptistin/Divulgação
Conforme o prometido, o Consulado Geral dos Países Baixos vai realizar mais uma ação para distribuir camisas da seleção da Holanda, na tarde desta quarta-feira (30). Entretanto, o local de entrega mudou por solicitação da Fifa. As 500 camisas serão entregues em frente a prefeitura de Cariacica, a partir das 14h, e não em frente ao Kleber Andrade como aconteceu no último domingo (27). 
Basta apresentar um ingresso para ter direito à camisa. Além de serem presenteados com as camisas, os torcedores vão participar de um concurso, que avaliará a fotografia mais criativa com a camisa e terá como prêmio uma passagem de ida e volta para Amsterdã, na Holanda. Nada mal, né?!

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