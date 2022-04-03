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Entre título e reforços, Grêmio deve definir saída de pelo menos quatro do elenco para a Série B

Quarteto deve acertar saída do Tricolor durante a próxima semana, antes da estreia...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 07:00

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 07:00

Em meio à conquista do quinto título do Campeonato Gaúcho de forma consecutiva e a promessa de dirigentes pela chegada de reforços para a Série B, o Grêmio deve perder pelo menos quatro peças do elenco para o restante da temporada.De acordo com informações da Rádio Grenal, dirigentes tricolores confirmaram que o meia Victor Bobsin, o volante Matheus Frizzo e Rildo devem acertar suas saídas durante a próxima semana.
O trio não tem agradado a comissão técnica e, por esse motivo, não está sendo aproveitado pelo técnico Roger Machado, que autorizou as suas saídas. Além disso, na avaliação dos dirigentes gremistas, os novos reforços que devem chegar ocuparão suas vagas.
Desses atletas, quem mais jogou em 2022 foi Rildo. O atacante foi titular do Grêmio em diversas partidas, mas foi perdendo espaço e deve ser emprestado. Bobsin e Frizzo possuem contrato somente até o final da temporada. Ou seja, devem ter a saída antecipada pelo clube.
A última saída é a do atacante Diego Churín, que confirmou sua ida ao Atlético-GO para a disputa do Brasileirão no gramado da Arena, durante a comemoração do título.
- Lutei muito para estar aqui. Infelizmente não foi como planejei, mas tivemos muitas coisas. Eu tratei por colaborar aonde era colocado. Os jogadores querem jogar. Quando cheguei aqui, o Diego (Souza) não parava de fazer gols, não tinha como. O jogador sempre vai querer jogar. Só posso agradecer a experiência nesse clube fantástico, comemorar esse título, especial para mim e ficar honrado com os elogios que recebo dos companheiros e dos funcionários. Vou torcer de longe para que o clube alcance os seus objetivos.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Crédito: GremistaserguemotroféudoGauchãonoúltimosábado,naArena(Foto:LucasUebel/Grêmio

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