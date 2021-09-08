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Entre os piores ataques do Brasileirão, São Paulo aposta em Calleri para melhorar números

Tricolor está empatado com outros três times entre os quatro piores ataques da competição. Com Calleri, o time espera melhorar esses números no campeonato...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 08:00
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
O primeiro turno do Brasileirão não foi nada fácil para o São Paulo. Com dificuldades no começo da competição e resultados ruins, o time está na metade de baixo da tabela. Um dos problemas que o time sofre é a falta de gols, ficando entre os times que menos marcaram na temporada. Pensando nisso, o clube buscou a contratação de Calleri e aposta no argentino para melhorar suas estatísticas ofensivas.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Com 15 gols marcados em 18 jogos, o São Paulo está empatado com o América -MG (17º colocado na tabela), o Juventude (14º colocado na tabela) e o Atlético-GO (7º colocado na tabela).
Os três estão apenas à frente de três equipes: Chapecoense, com 14 gols, Grêmio, com 12 gols e Sport, com oito gols. Os três últimos colocados na tabela do Brasileirão.
O Tricolor ocupa, atualmente, a 15ª posição da tabela, quatro pontos a cima do 17º colocado, o América-MG.
Pensando nisso e com poucas opções para a posição de centroavante, o São Paulo repatriou o argentino Jonathan Calleri, que teve grande passagem pela equipe em 2016.
O atacante cumpre o papel de centroavante 'camisa 9', sendo um atleta de menor mobilidade, mas com grande interpretação de espaço e capacidade de fazer gols, justamente o que o time carece no campeonato.
Treinando pela primeira vez com o restante do elenco, o atacante pode reestrear pela equipe já no próximo domingo (12), quando o time volta a jogar após duas semanas exclusivamente de treinos.O São Paulo iniciou, nesta terça-feira (7), a preparação final para voltar aos gramados, com quatro dias de treinos pela frente.
A equipe se prepara para um confronto importante contra o Fluminense, pela 20ª rodada do Brasileirão, valendo pontos cruciais para subir na tabela diante de um adversário direto na metade de baixo da tabela.
Depois do jogo contra o Fluminense, o time enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida, no Morumbi, terminou em 2 a 2, logo o empate leva para os pênaltis e o vencedor da partida se classifica.

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