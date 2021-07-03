Entre os artilheiros na temporada, Ciel evidencia momento do Sampaio e projeta jogo contra o Londrina

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Três vitórias e um empate. Esse é o retrospecto do Sampaio Corrêa nos últimos quatro jogos. Um dos grandes responsáveis por esse grande momento da equipe, o atacante Ciel, elogiou a postura da equipe nas oito primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja a tabela da Série BUm dos artilheiros do futebol brasileiro em 2021, com 16 gols marcados, Ciel evidenciou o bom momento vivido pelo atual campeão maranhense.

- O nosso time vem mostrando que uma equipe unida e que se ajuda dentro de campo pode chegar muito longe. Enfrentamos uma sequência com adversários complicados e conquistamos 10 pontos de 12. O time está de parabéns - disse o jogador.