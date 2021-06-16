Entre 'mistão' e falta de opções, Athletico e Paraná jogam pelas quartas do Paranaense

Crédito: Primeiro jogo, na Vila Capanema, terminou 1 a 0 para os visitantes (Divulgação/Athletico

Vivendo situações de características bem diferentes, Athletico e Paraná entram em campo nesta quarta-feira (16) às 15h20 (de Brasília) na Arena da Baixada para definirem o último semifinalista do Campeonato Paranaense que segue em curso diante dos adiamentos forçados pela situação da pandemia no estado.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!É fato que os dois times chegam para o confronto com estruturas de time titular e alternativas bem diferentes do que possuíam se o compromisso ocorresse no início do ano. Todavia, enquanto para o Rubro-Negro a questão é pensando na preservação de atletas, o Tricolor da Vila simplesmente não tem mais vínculo com vários nomes do plantel que estavam inscritos na competição estadual.

O Athletico deve colocar em campo uma mistura de atletas que vem recebendo poucas oportunidades sob o comando de António Oliveira (casos de Felipe, Nicolas e Jaime Alvarado, por exemplo) com outros mais rodados (Léo Cittadini, Carlos Eduardo e Renato Kayzer) para dar um importante reforço técnico a equipe que pode empatar na busca por vaga na semifinal.

No caso paranista, 11 atletas que foram inscritos no Paranaense, pensando na questão econômica, sequer fazem parte atualmente do elenco dirigido por Maurílio Silva: Renan (goleiro), Anderson Salles e Jeferson (zagueiros), Jailson (lateral-direito), Mazinho, Kaio, Ramires Alves, Guilherme Biteco, Maxi Rodriguez, Thiago Alves e Juninho (meio-campistas) além do atacante Da Silva. Assim, o treinador ficará restrito a um universo de 21 atletas na busca por reverter o quadro de derrota na ida por 1 a 0 na Vila Capanema.