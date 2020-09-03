Entre embates promissores e desafio de 'emplacar' entre seleções, Uefa Nations League inicia nesta quinta

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O calendário do futebol europeu abrirá espaço a partir desta quinta-feira para a segunda edição da Uefa Nations League. Tendo os duelos entre Alemanha e Espanha e também Ucrânia e Suíça, a competição tem a missão de se tornar atrativa aos olhos das seleções e dos torcedores, mas também promete render bons momentos entre europeus na Liga A (que abriga 16 seleções, assim como a Liga B, C e D, enquanto a Liga D tem sete seleções participantes).

- A primeira edição foi encarada com muita seriedade, tanto que todas as seleções na Europa ganharam muito prestígio. Em virtude da Uefa Nations League, a tendência é que as seleções cada vez menos realizem partidas amistosas, fator que aumenta a seriedade entre os atletas. Além disto, aumenta o interesse e a qualidade das partidas - afirmou, ao LANCE!, Rui Pedro Brás, analista esportivo da TVI.

O jornalista português, entretanto, apontou um desafio que o torneio tem pela frente.

- Trata-se de uma competição nova. Terá de fazer seu trajeto, uma vez que não é tão respeitada como uma Eurocopa, uma Copa das Confederações, uma Copa do Mundo. Acredito que, com o passar do tempo, haverá mais jogos com seriedade. As seleções perceberão que é mais relevante que os atletas disputem partidas de alto nível. Acredito que o modelo, inclusive, possa ser, futuramente, adotado por outras confederações - disse.

- Foi uma decisão muito simples. O Bayern de Munique tinha cinco jogadores disputando a Liga dos Campeões. Joachim Löw preferiu convocar mais jovens - afirmou Kai Schiller, do jornal "Hamburger Abendblatt".

Leroy Sané (chamado por não ter muito espaço no clube bávaro) e Timo Werner são as esperanças da equipe para o duelo com os espanhóis. Porém, os alemães têm em sua lista nomes como o goleiro Oliver Baumann e Gosens, lateral da Atalanta que obteve sua primeira convocação.

Schiller projetou o impacto da partida entre Alemanha e Espanha.

- Alemanha e Espanha sempre é um grande jogo, mas ninguém vai calcular a dimensão de um tropeço na Uefa Nations League. Não há importância tão grande como uma Copa do Mundo, uma Eurocopa - e afirmou:

- É apenas mais uma invenção da Uefa para ganhar dinheiro. Os torcedores aqui não veem com o mesmo impacto - completou.

A partida válida com a Espanha, válida pelo Grupo 4, acontece às 15h45 (de Brasília). No mesmo horário, se enfrentam Ucrânia e Suíça.

- A grande notícia foi o fato de a grande notícia foram os sete nomes que nunca tinham recebido chance antes. Ansu Fati, Mikel Merino, Traoré, Simón, Ferran Torres, Eric García, Óscar Rodríguez... São atletas não muito lembrados do grande circuito, que indicam que o Luis Enrique está voltando suas atenções para uma preparação para a Eurocopa e a Copa do Mundo do Qatar - disse Fernando Kallás, editor do AS, ressaltando outra surpresa:

- Nenhum jogador do Atlético de Madrid foi convocado - completou.

O jornalista ainda vê a Uefa Nations League como uma nova "cartada" da entidade.

- O objetivo é aumentar o interesse do público em geral nas partidas entre seleções. Na primeira edição, a competição despertou algum interesse, mas ainda não se compara à Liga dos Campeões, à Eurocopa ou ao Mundial - e destacou:

- Além disto, prejudicou o futebol sul-americano, que tem menos datas para enfrentar seleções europeias - complementou.

Chielini, de 36 anos, e Caputo, que aos 37 anos tem sua primeira oportunidade, estão entre os convocados. Entre os medalhões, estão El Shaarawy e Immobile.

Em compensação, da Juventus vêm pela primeira vez Bastoni e Luca Pellegrini (cada um com 21 anos). Além disto, Manuel Locatelli, de 22 anos, ganha uma chance com Mancini.

A Holanda abre espaço para referências como Van Dijk, Frankie De Jong e Memphis Depay. Contudo, também há "renovação" em sua lista.

A "Azzurra" mede forças com a Bósnia nesta sexta-feira, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia e horário, a Holanda duela com a Polônia.

Editor da “World Soccer Magazine”, Keir Radnedge exalta a forma como Gareth Southgate encara a competição.

- Será muito interessante, pois o treinador aproveitará para observar muitos jogadores jovens, principalmente Phil Foden - disse.

Mason Greenwood e Kevin Phillips recebem suas primeiras oportunidades pelo English Team. Harry Maguire e Danny Hings também estão de volta à seleção. Radnedge destacou.

- Para a Inglaterra, assim como boa parte das seleções de alto nível, a Liga das Nações é um modo de se preparar para competições mais importantes, como a Eurocopa e o Mundial - disse.

No mesmo grupo dos ingleses está a Bélgica, que conta com Hazard, Lukaku e De Bruyne. A primeira rodada trará um embate dos ingleses com a Islândia. Enquanto isto, os belgas duelam com a Dinamarca, em jogos neste sábado, às 13h (de Brasília).

- Com o título da Uefa Nations League, Portugal teve a oportunidade de mostrar que a conquista na Eurocopa não aconteceu por acaso. Foi um duelo suado, no qual teve de passar pela Itália na primeira fase e nas semifinais enfrentar a Suíça. Além disto, superou a Holanda na decisão. Foram confrontos de alto nível que elevaram a estima portuguesa após a frustração no Mundial - declarou.

O técnico Fernando Santos contará com um reforço de peso desde o início da competição.

- Portugal parte com a mesma ambição de sempre. Cristiano Ronaldo, por estar em seu primeiro ano na Itália, ficou fora da fase inicial da edição anterior. Mas desta vez, ele seguirá com a seleção de Portugal, que vem com grandes nomes como João Félix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Semeda. Jogadores determinantes para honrar o posto de detentor do título - frisou.

Ao lado de Portugal, está a atual campeã mundial França. Em meio a astros como Mbappé, Griezmann, Giroud e Varane, a equipe de Didier Deschamps conta com novidades. O meia Houssem Aouar, do Lyon, do volante Eduardo Camavinga, do Rennes, e do zagueiro Dayot Upamecano, do RB Leipzig, defenderão a seleção principal pela primeira vez.

Pogba chegou a estar na lista de Deschamps. Contudo, testou positivo para Covid-19 e acabou cortado.