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Entre Covid-19 e lesionados, Fortaleza acumula 12 desfalques para enfrentar o Sport

Tricolor do Pici vem de cinco rodadas seguidas sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro e vê zona de rebaixamento se aproximar...

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 15:38
Crédito: Divulgação/Fortaleza
Se nos últimos ano o torcedor do Fortaleza se acostumou a acumular glórias e momentos de expectativas positivas, agora o momento da equipe é de buscar novamente o caminho das vitórias. Mesmo que isso signifique superar um considerável número de desfalques como é o caso da partida dessa quarta-feira (6) diante do Sport na Ilha do Retiro.>Confira e simule a tabela do BrasileirãoAo todo, o treinador Marcelo Chamusca não terá 12 integrantes à disposição sendo que, em 10 casos, a ausência deve durar também nas próximas rodadas.
Isso porque, no início da semana, o clube se pronunciou por meio da nota oficial apontando que 10 resultados positivos em testes de Covid-19 foram detectados, agregando que os atletas estão sendo devidamente monitorados pelo departamento médico além de um infectologista. Os nomes não foram revelados.
Além dos casos citados, o zagueiro Jackson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o goleiro Walef passou por uma artroscopia no joelho direito e só deve retornar entre o fim de janeiro e o início do mês de fevereiro.
Nesse momento, a equipe do técnico Marcelo Chamusca está em 14° com 31 pontos ganhos e, diante da sequência negativa de cinco rodadas sem ganhar, viu a zona de rebaixamento ficar a apenas três unidades de distância.

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