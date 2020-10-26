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futebol

Entrando no segundo tempo, Ferreira volta a ser decisivo para o Grêmio

Atacante repetiu o roteiro da partida contra o Palmeiras onde marcou mesmo tendo entrado já na reta final do confronto...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 09:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 09:09
Crédito: Lucas Uebel/Divulgação/Grêmio FBPA
O atacante Ferreira foi, mais uma vez, fundamental para a equipe do Grêmio. Neste domingo (25), na vitória por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, o jogador foi acionado pelo técnico Renato Portaluppi no segundo tempo e foi o responsável pelo gol que garantiu o triunfo do tricolor gaúcho.
Diante dos paranaenses, Ferrerinha foi acionado aos 30 minutos do segundo tempo. Naquela altura da partida, Athletico-PR e Grêmio empatavam em 1 a 1. Aos 41 minutos, o goleiro Paulo Victor cobrou uma falta do campo defensivo e bem posicionado, o atacante invadiu a área, aproveitou o quique da bola e deu um toque sutil, mas suficiente para desviar do goleiro Santos e definir o jogo para os gaúchos.
- Foi uma boa bola do Paulo Victor, uma assistência dele. Coloquei o corpo no Thiago Heleno e saí. O outro zagueiro não acreditou e a bola acabou passando. Fui muito feliz na finalização e pude fazer o gol. Hoje foi meu segundo jogo aqui e fiz o gol da vitória. Fico feliz por ter sorte nesse estádio e pela vitória. Foi um grande resultado fora de casa - comemorou Ferreira, que já havia marcado na Arena da Baixada pelo time de aspirantes do Grêmio.
O papel de "salvador da pátria" gremista repetiu o roteiro que já havia acontecido em 20 de setembro.
Poucos dias depois de acertar a renovação contratual em meio a idas e vindas que chegaram a colocá-lo como mais longe de seguir no clube, Ferreirinha entrou em campo por 26 minutos contra o Palmeiras e marcou o gol doempate por 1 a 1 com os paulistas aos 46 minutos do segundo tempo.
Em janeiro, a estrela do jogador havia brilhado contra o Pelotas na final da Recopa Gaúcha. Na ocasião, diferente das últimas, ele começou como titular, mas foi o autor de um gol de empate do Grêmio aos 37 do segundo tempo que possibilitou a disputa ir para as penalidades. Porém, naquele confronto, o time do interior acabou levando a melhor.
Desde que foi reintegrado ao elenco profissional, Ferreira ainda não começouuma partida como titular, ganhando apenas poucos minutos de jogo no fim das partidas do Grêmio. Mesmo assim, o atacante vem correspondendo quando acionado e sendo crucial para os gaúchos quando necessário.

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