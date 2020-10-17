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Entra e sai do DM do Cruzeiro: Marquinhos Gabriel volta a treinar e Henrique é operado no joelho

O meia se curou de uma torção no tornozelo. Já o volante passou por cirurgia no joelho direito para corrigir uma lesão no menisco...

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 17:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 17:27
Crédito: Marquinhos Gabriel será mais uma opção para o técnico Luiz Felipe Scolari armar o meio de de campo do Cruzeiro-(Igor Sales/Cruzeiro
O Cruzeiro tem novidades após o empate por 0 a 0 diante do Juventude pela Série B. Uma boa notícia e um boletim médico movimentaram o dia na Toca da Raposa.
O meia Marquinhos Gabriel se recuperou de uma torção no tornozelo esquerdo, treinou de pode ser utilizado por Luiz Felipe Scolari nas próximas partidas.
Marquinhos retornou ao Cruzeiro após empréstimo ao Athletico-PR e jogou apenas o segundo tempo do duelo com o Avaí. Mas, teve a torção em trabalho na Toca e ficou de fora de cinco jogos pelo clube, diante de Ponte Preta, Cuiabá, Sampaio Corrêa, Oeste e Juventude. A tendência é que Marquinhos Gabriel ganhe condições de jogo na próxima semana, sendo mais uma opção para Felipão. Henrique é operado Enquanto Marquinhos Gabriel volta a treinar, o time azul ficará um bom tempo sem o volante Henrique, que teve uma lesão no joelho direito.
O jogador passou por uma cirurgia para corrigir uma lesão no menisco do joelho direito. O procedimento foi realizado pelo doutor Sérgio Campolina, médico do Cruzeiro. Henrique já recebeu alta, mas o prazo para o seu retorno ainda não foi divulgado. Além do volante, o Cruzeiro está com mais seis jogadores no departamento médico: Cáceres, Léo, Jean, Marco Antônio, Stênio e Iván Angulo.

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