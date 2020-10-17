Entra e sai do DM do Cruzeiro: Marquinhos Gabriel volta a treinar e Henrique é operado no joelho

Crédito: Marquinhos Gabriel será mais uma opção para o técnico Luiz Felipe Scolari armar o meio de de campo do Cruzeiro-(Igor Sales/Cruzeiro

O Cruzeiro tem novidades após o empate por 0 a 0 diante do Juventude pela Série B. Uma boa notícia e um boletim médico movimentaram o dia na Toca da Raposa.

O meia Marquinhos Gabriel se recuperou de uma torção no tornozelo esquerdo, treinou de pode ser utilizado por Luiz Felipe Scolari nas próximas partidas.

Marquinhos retornou ao Cruzeiro após empréstimo ao Athletico-PR e jogou apenas o segundo tempo do duelo com o Avaí. Mas, teve a torção em trabalho na Toca e ficou de fora de cinco jogos pelo clube, diante de Ponte Preta, Cuiabá, Sampaio Corrêa, Oeste e Juventude. A tendência é que Marquinhos Gabriel ganhe condições de jogo na próxima semana, sendo mais uma opção para Felipão. Henrique é operado Enquanto Marquinhos Gabriel volta a treinar, o time azul ficará um bom tempo sem o volante Henrique, que teve uma lesão no joelho direito.