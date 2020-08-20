Entorno de Suárez nega saída do atacante nesta temporada

Após a entrevista de Bartomeu, presidente do Barcelona, dizendo que apenas oito jogadores do clube eram intransferíveis, o atacante Luis Suárez foi um dos nomes mais especulados para ser envolvido em alguma negociação. De Ajax ao futebol dos Estados Unidos surgiram rumores, mas que fontes próximas ao atleta negaram qualquer saída neste momento para o “Mundo Deportivo”.

- Luis ainda está esperando, ninguém entrou em contato. Suárez ao Ajax não vai de maneira alguma. A ideia é ir no próximo ano livre. Por agora não há nada (em relação a ofertas). Ele está como todos, doído, triste e envergonhado.Luis Suárez tem contrato até 2021, mas caso ele atue em 60% das partidas na próxima temporada, esse vínculo seria automaticamente renovado por mais um ano. O atacante uruguaio está com 33 anos e já foi envolvido em especulações de trocar por Donny van de Beek e Lautaro Martínez para esta janela de transferências.