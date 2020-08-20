Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Entorno de Suárez nega saída do atacante nesta temporada

Saída para o Ajax foi negada e fonte próxima do jogador afirma que não houve contato do clube com o uruguaio. Ideia é se transferir livrementa ao final do contrato com o Barcelona...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2020 às 09:09

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 09:09

Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona
Após a entrevista de Bartomeu, presidente do Barcelona, dizendo que apenas oito jogadores do clube eram intransferíveis, o atacante Luis Suárez foi um dos nomes mais especulados para ser envolvido em alguma negociação. De Ajax ao futebol dos Estados Unidos surgiram rumores, mas que fontes próximas ao atleta negaram qualquer saída neste momento para o “Mundo Deportivo”.
- Luis ainda está esperando, ninguém entrou em contato. Suárez ao Ajax não vai de maneira alguma. A ideia é ir no próximo ano livre. Por agora não há nada (em relação a ofertas). Ele está como todos, doído, triste e envergonhado.Luis Suárez tem contrato até 2021, mas caso ele atue em 60% das partidas na próxima temporada, esse vínculo seria automaticamente renovado por mais um ano. O atacante uruguaio está com 33 anos e já foi envolvido em especulações de trocar por Donny van de Beek e Lautaro Martínez para esta janela de transferências.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados