Entorno de Arthur nega imprensa italiana e atleta deve seguir no Barça

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Apesar do “Tuttosport” publicar que Arthur está mais próximo de um acerto com a Juventus, fontes próximas ao jogador negam que uma mudança esteja perto de acontecer. Lucia Melo, mãe do brasileiro, disse nas redes sociais que o jogador “é feliz no Barcelona”. O meio-campista já expressou seu desejo publicamente de seguir no clube catalão.

O jornal italiano afirma que o camisa oito teria repensado sua postura em relação a seguir na equipe, uma vez que Quique Setién conta com Pjanic para reforçar o setor de meio de campo na próxima temporada. Com isso, o ex-gremista teria dado sinal verde para entrar na operação com o bósnio.