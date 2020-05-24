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futebol

Entorno de Arthur nega imprensa italiana e atleta deve seguir no Barça

"Tuttosport" afirma que meio-campista havia repensado postura e dado sinal verde para entrar em operação com Pjanic. Mãe diz que brasileiro está feliz na Catalunha...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 11:18

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 11:18

Crédito: AFP
Apesar do “Tuttosport” publicar que Arthur está mais próximo de um acerto com a Juventus, fontes próximas ao jogador negam que uma mudança esteja perto de acontecer. Lucia Melo, mãe do brasileiro, disse nas redes sociais que o jogador “é feliz no Barcelona”. O meio-campista já expressou seu desejo publicamente de seguir no clube catalão.
O jornal italiano afirma que o camisa oito teria repensado sua postura em relação a seguir na equipe, uma vez que Quique Setién conta com Pjanic para reforçar o setor de meio de campo na próxima temporada. Com isso, o ex-gremista teria dado sinal verde para entrar na operação com o bósnio.
O “Mundo Deportivo”, da Catalunha, ouviu fontes próximas ao atleta desde a última semana, quando a imprensa italiana também fez publicações seguindo a linha de que Arthur estaria próximo da Velha Senhora, mas o entorno do brasileiro continua negando estas informações. Todas dizem que o meio-campista quer triunfar no Barcelona.E MAIS:Everton faz última proposta por Todibo, zagueiro do BarcelonaPSG e Inter de Milão já conversam por transferência de IcardiEm rede social, Casillas revela desejo de voltar ao Real MadridJoia do Sporting, Nuno Mendes é alvo do Real MadridNapoli volta a buscar a contratação de Grimaldo, do Benfica E MAIS:

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