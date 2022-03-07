Entenda um pouco mais do imbróglio sobre a suspensão do Campeonato Cearense

A polêmica está instalada no futebol cearense, que teve o seu campeonato estadual suspenso até a próxima sexta-feira.

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O grande motivo da intervenção do TJDF-CE é por conta do Crato, time que foi rebaixado dentro das quatro linhas, mas que deixou a competição repleto de suspeitas.

Ao longo da participação, a equipe chegou a perder por placares elásticos, como, por exemplo, nas goleadas contra o Iguatu (7 x 2) e Atlético-CE (9 x 2).

Incomodado com o resultado, o tribunal resolveu apurar suspeitas de manipulação de resultado e, acredita que neste momento, tem provas para averiguar o caso com mais cuidado.

Na próxima sexta-feira, o tribunal julga o caso e, dependendo do resultado, o torneio pode sofrer uma grande reviravolta.

Semifinal

Vale citar, que neste momento, o Campeonato Cearense se encontra na semifinal com Caucaia, Iguatu, Fortaleza e Ferroviário.