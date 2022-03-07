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futebol

Entenda um pouco mais do imbróglio sobre a suspensão do Campeonato Cearense

Suspeitas de manipulação de resultado agitam os bastidores do torneio estadual...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 15:18

Publicado em 07 de Março de 2022 às 15:18

A polêmica está instalada no futebol cearense, que teve o seu campeonato estadual suspenso até a próxima sexta-feira.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O grande motivo da intervenção do TJDF-CE é por conta do Crato, time que foi rebaixado dentro das quatro linhas, mas que deixou a competição repleto de suspeitas.
Ao longo da participação, a equipe chegou a perder por placares elásticos, como, por exemplo, nas goleadas contra o Iguatu (7 x 2) e Atlético-CE (9 x 2).
Incomodado com o resultado, o tribunal resolveu apurar suspeitas de manipulação de resultado e, acredita que neste momento, tem provas para averiguar o caso com mais cuidado.
Na próxima sexta-feira, o tribunal julga o caso e, dependendo do resultado, o torneio pode sofrer uma grande reviravolta.
Semifinal
Vale citar, que neste momento, o Campeonato Cearense se encontra na semifinal com Caucaia, Iguatu, Fortaleza e Ferroviário.
Crédito: Foto:FelipeCruz/Fortaleza

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