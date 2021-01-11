Entenda os motivos da derrota do São Paulo para o Santos no Morumbi

Crédito: Flickr/São Paulo

O São Paulo perdeu o clássico para o Santos, por 1 a 0, no Morumbi, muito por conta de suas falhas nas construções de jogadas. Com Luan de volta a equipe, o meio-campo do Tricolor teve sua formação considerada ideal, com Daniel Alves armando de trás, e com Gabriel Sara e Igor Gomes se movimentando.

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No entanto, o Santos, com três volantes, conseguia bloquear bem a entrada da equipe e dificultava a troca de passes da equipe de Fernando Diniz, que insistia pelo meio-campo, mas não alargava as jogadas. Reinaldo, uma das principais válvulas de escape no ataque pelo setor esquerdo, quase não foi notado na parte ofensiva.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOA questão das finalizações certas também deixou a desejar no São Paulo. Foram 26 chutes, com apenas cinco em direção a meta santista. Vendo a estratégia não funcionar, Diniz colocou Tréllez e Carneiro, buscando aproveitar a bola aérea, principal defeito defensivo do Santos.