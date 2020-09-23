Entenda o que o São Paulo precisa para se classificar na Libertadores

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A situação do São Paulo na Copa Libertadores é alarmante. Depois de quatro rodadas disputadas, o Tricolor som quatro pontos, 33% de aproveitamento, e tem pela frente o River Plate, fora de casa, na próxima quarta-feira. Se perder na Argentina, a equipe comandada por Fernando Diniz estará eliminada. Há, no entanto, uma luz no fim do túnel e o LANCE! mostra quais são os resultados que podem colocar o clube do Morumbi no mata-mata.

TABELA E SIMULADOR>Veja como está a classificação e faça as projeções na Copa Libertadores

Terminada a quarta rodada, o São Paulo está na terceira colocação do Grupo D. A LDU, algoz do Tricolor na última terça, lidera a chave com nove pontos e depende de apenas mais uma vitória para se garantir nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na segunda colocação, com sete pontos, aparece o River Plate, justamente a equipe que o Tricolor precisa derrotar para manter vivo o sonho da classificação às oitavas de final. Por fim, na lanterninha, aparece o Binacional, do Peru, com apenas três pontos ganhos e dois gols anotados.

Sendo assim, o melhor dos cenários para o São Paulo seria vencer o River Plate na próxima semana, já que o duelo no Monumental de Nuñez é decisivo para a equipe de Fernando Diniz. Caso derrote a equipe de Buenos Aires fora de casa, o Tricolor ainda precisaria bater o Binacional, no Morumbi, na última rodada. Com estes resultados, ainda restará aos torcedores são-paulinos torcerem por uma vitória da LDU na última rodada diante dos argentinos. Um empate também ajudaria a equipe do Morumbi.Uma outra possibilidade, essa bem mais remota, seriam duas derrotas da LDU nas duas próximas rodadas. O problema é que o time do Equador encara já na próxima rodada o Binacional em seu estádio. Se der zebra no Equador, a equipe de Quito ainda precisaria ser derrotada para o River Plate, em Buenos Aires, no encerramento do grupo. Neste cenário, o São Paulo precisaria ganhar seus dois jogos. Sendo assim, o time de Fernando Diniz chegaria aos 10 pontos e a LDU se manteria com nove. As probabilidades dessa combinação de resultado, no entanto, são baixas.

Um outro problema para o São Paulo de Fernando Diniz está no saldo de gols - o primeiro critério de desempate na fase de grupos. Depois de quatro rodadas, o Tricolor registra um saldo nulo (8 gols feitos e 8 gols sofridos). Enquanto isso, o River Plate soma 11 gols positivos de saldo (apenas na partida da última terça, contra o Binacional, os argentinos balançaram as redes adversárias em seis oportunidades). Por sua vez, a LDU tem um saldo positivo de três gols.