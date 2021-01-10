Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Entenda como Gabriel Sara se tornou peça-chave do São Paulo após boa atuação contra o Santos
futebol

Entenda como Gabriel Sara se tornou peça-chave do São Paulo após boa atuação contra o Santos

Meia vinha sendo questionado na equipe de Fernando Diniz, mas marcou dois gols no empate diante do Peixe no primeiro turno do Brasileirão e não saiu mais dos titulares...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2021 às 08:00

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Lenita Rodrigues/Ofotográfico
Dia 12 de setembro de 2020 pode ser considerada a data que Gabriel Sara superou as desconfianças e deu o seu cartão de visitas para a torcida são-paulina. Naquele dia, o Tricolor empatou com o Santos por 2 a 2, na Vila Belmiro, e o jovem de 21 anos marcou os dois gols da equipe.
Repetiu o desempenho deste ano? Veja a colocação do São Paulo após a 28ª rodada do Brasileirão desde 2003
Muito criticado pelos torcedores, Sara contou sempre com a confiança do técnico Fernando Diniz, que mesmo questionado pela escolha do jogador nas escalações, bancou o meia e deu respaldo para ele mostrar o seu potencial ao lado de Igor Gomes e Brenner, seus companheiros na base.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃODepois dessa partida, Sara disputou 28 dos 30 jogos do Tricolor no Brasileirão, com seis gols e cinco assistências, sendo peça-chave no meio-campo do time, contribuindo tanto no ataque, quanto na defesa. Ele realizou 27 desarmes e conseguiu 100 interceptações, mostrando sua presença na marcação.
- Eu queria falar do Sara. Um jogador muito importante taticamente, ajuda na marcação e é muito talentoso. É um grande valor que o São Paulo tem. É um jogador completo. Vislumbrei nele esse tipo de jogador. E acredito que ele tem muito a oferecer ao futebol ainda, tem um futuro brilhante pela frente - afirmou Diniz sobre a fase de Gabriel Sara na reta final do primeiro turno.
Recentemente, Sara renovou seu contrato com o São Paulo até abril de 2024. O seu antigo vínculo com o Tricolor iria até abril de 2023, portanto a renovação foi de mais uma temporada. Sara subiu ao elenco profissional ainda em 2017 e estreou no final daquele ano.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente com 4 veículos mata uma pessoa na Rodovia Serafim Derenzi
Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados