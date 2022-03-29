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Entenda como Antony pode deixar o Ajax para o Manchester United

Atleta da Seleção Brasileira é admirado por Ten Hag, cotado para assumir os Red Devils...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 08:37

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 08:37
Caso o Manchester United contrate Erik ten Hag para o cargo de técnico, o novo comandante deve pedir a chegada de Antony, segundo o "Telegraph". O atleta da Seleção Brasileira é um dos jogadores prediletos do atual treinador do Ajax, embora tenha contrato com o clube holandês até 2025.O camisa 11 tem chamado a atenção de diversas equipes da Europa por conta de suas grandes atuações com o Ajax. De acordo com a reportagem, Liverpool e Bayern de Munique se interessam pelo jogador revelado pelo São Paulo e que tem apenas 22 anos.
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O Manchester United também monitora o mercado de atacantes para a próxima temporada, uma vez que Cavani deve deixar o clube definitivamente. Além do uruguaio, o clube suspendeu o contrato de Greenwood, por conta de agressões contra a ex-namorada, e Martial também pode ser vendido na janela de transferências.
Na atual temporada, Antony anotou 12 gols e contribuiu com 10 assistências em 33 partidas disputadas com o Ajax. No entanto, o ponta da Seleção Brasileira ainda depende da ida de Ten Hag para o Manchester United, que também cogita a contratação de Mauricio Pochettino, Luis Enrique e Julen Lopetegui.
Crédito: AntonypodevestiracamisadoManchesterUnitednapróximatemporada(Foto:LucasFigueiredo/CBF

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