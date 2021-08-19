Entenda como a chegada de Lionel Messi muda o vestiário do PSG

Crédito: C. Gavelle / PSG

A chegada de Lionel Messi modificou o patamar do Paris Saint-Germain. Segundo o "L'Equipe", o argentino tem impressionado diversos membros do clube em apenas uma semana de treinamentos. Há, inclusive, atletas que duvidavam sobre uma permanência no clube e que atualmente acreditam na conquista da Champions League.- Há jogadores que questionavam seus futuros e que agora estão influenciados pela chegada de Messi. Eles dizem: "este pode ser o ano da Champions. Quero fazer parte deste time, como o Real Madrid dos galáticos, o Barcelona de Guardiola ou o Milan dos anos 90 - disse uma fonte interna ouvida pelo jornal francês.

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A presença de Messi nos treinamentos também atrai a atenção dos jovens atletas da categoria de base do PSG. Todos os meninos abaixo dos 18 anos cresceram assistindo o craque argentino e Cristiano Ronaldo dominando o futebol na última década e meia. O ídolo de uma geração está próximo destes garotos.