Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Entenda como a chegada de Lionel Messi muda o vestiário do PSG

Segundo jornal francês, pessoas de dentro do clube estão impressionadas com a dedicação do argentino e acreditam na conquista da Champions League nesta temporada...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 10:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 10:00
Crédito: C. Gavelle / PSG
A chegada de Lionel Messi modificou o patamar do Paris Saint-Germain. Segundo o "L'Equipe", o argentino tem impressionado diversos membros do clube em apenas uma semana de treinamentos. Há, inclusive, atletas que duvidavam sobre uma permanência no clube e que atualmente acreditam na conquista da Champions League.- Há jogadores que questionavam seus futuros e que agora estão influenciados pela chegada de Messi. Eles dizem: "este pode ser o ano da Champions. Quero fazer parte deste time, como o Real Madrid dos galáticos, o Barcelona de Guardiola ou o Milan dos anos 90 - disse uma fonte interna ouvida pelo jornal francês.
> Veja a tabela da Ligue 1
A presença de Messi nos treinamentos também atrai a atenção dos jovens atletas da categoria de base do PSG. Todos os meninos abaixo dos 18 anos cresceram assistindo o craque argentino e Cristiano Ronaldo dominando o futebol na última década e meia. O ídolo de uma geração está próximo destes garotos.
O camisa 30 também já é tratado como um ídolo pelos torcedores do Paris Saint-Germain, que exaltaram o nome do argentino em sua apresentação no Parque dos Príncipes. O uniforme do atleta também é um sucesso de venda entre os torcedores e a influência do craque vai muito além do campo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados