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futebol

Enquanto negocia com De Paul, Atlético de Madrid faz proposta por Çalhanoglu

Jogador turco tem contrato com o Milan até o fim do mês, mas foco na Eurocopa faz negociações por renovação se arrastarem. Interesse do Atlético de Madrid é antigo...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 19:20

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 19:20

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan
Em busca da contratação de um meia-atacante para a próxima temporada, o Atlético de Madrid definiu o meia Rodrigo De Paul, da Udinese, como prioridade na janela de transferências. Mas sem acertar com o argentino, os Colchoneros já miram um plano B: Hakan Çalhanoglu, do Milan.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaEm fim de contrato com o clube italiano, o meia turco pode chegar ao atual campeão espanhol sem custos a partir do dia 1º de julho. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o Atléti ofereceu um contrato de três anos a Çalhanoglu, com um salário de 3 milhões de euros anuais (R$ 18,5 milhões), além de luvas também no valor de 3 milhões de euros.
Apesar de considerar De Paul como prioridade, o alto custo da negociação, algo em torno de 40 milhões de euros (R$ 247 milhões) para tirá-lo da Udinese, pode fazer o Atlético de Madrid mudar de ideia. Neste caso, o Milan, que também já demonstrou interesse no jogador, teria o caminho aberto, especialmente se Çalhanoglu se mudar para a Espanha.
+ Confira uma seleção com jogadores que não foram convocados para a Eurocopa
O Milan tem interesse na continuidade de Çalhanoglu para a próxima temporada, e já até ofereceu uma proposta de renovação ao atleta. Focado na Eurocopa, porém, ele não tem pressa em definir seu futuro. Por outro lado, o interesse do Atlético de Madrid em seu futebol não é recente. Em outras três oportunidades os Colchoneros já sondaram o turco.

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