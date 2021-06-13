Enquanto negocia com De Paul, Atlético de Madrid faz proposta por Çalhanoglu

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan

Em busca da contratação de um meia-atacante para a próxima temporada, o Atlético de Madrid definiu o meia Rodrigo De Paul, da Udinese, como prioridade na janela de transferências. Mas sem acertar com o argentino, os Colchoneros já miram um plano B: Hakan Çalhanoglu, do Milan.

+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaEm fim de contrato com o clube italiano, o meia turco pode chegar ao atual campeão espanhol sem custos a partir do dia 1º de julho. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o Atléti ofereceu um contrato de três anos a Çalhanoglu, com um salário de 3 milhões de euros anuais (R$ 18,5 milhões), além de luvas também no valor de 3 milhões de euros.

Apesar de considerar De Paul como prioridade, o alto custo da negociação, algo em torno de 40 milhões de euros (R$ 247 milhões) para tirá-lo da Udinese, pode fazer o Atlético de Madrid mudar de ideia. Neste caso, o Milan, que também já demonstrou interesse no jogador, teria o caminho aberto, especialmente se Çalhanoglu se mudar para a Espanha.

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