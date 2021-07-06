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futebol

Enquanto não define novo técnico, Grêmio coloca Thiago Gomes como interino

Profissional que trabalha há quatro temporadas no Imortal já comandou o Time de Transição...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 16:18

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 16:18
Crédito: Treinador venceu 44 dos 77 duelos treinando o Time de Transição (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Sem oficializar a chegada do especulado Luiz Felipe Scolari ou de outro nome para ocupar o cargo de técnico do Grêmio, a diretoria determinou, via comunicado publicado no site oficial, que Thiago Gomes será o treinador interino da equipe nos próximos compromissos.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSLogo na sua primeira coletiva na nova função, o profissional de 36 anos de idade que está desde 2017 no clube e foi treinador do Time de Transição agradeceu a oportunidade e afirma que angariou grande conhecimento das peças disponíveis pelo convivío diário mais próximo.
- É uma grande oportunidade. A gente sabe da responsabilidade que é treinar o Grêmio, de forma interina ou não, treinar o Grêmio é uma grande responsabilidade. A direção já conhece meu trabalho, estou há quatro temporadas trabalhando aqui, já treinei o Time de Transição, fui interino em outro momento. A gente conversou bastante, eu e a direção, eu com os atletas, sobre o momento e como é importante voltar a vencer e voltar a jogar bem. A gente sabe das dificuldades dos últimos jogos, mas me sinto confiante para colaborar nesse processo.
- Conheço muito bem o grupo de atletas e, principalmente, acredito que algumas mudanças são importantes porque o time não vinha tendo a performance esperada a nível de resultado. O Grêmio tinha bons momentos, mas o resultado não veio. Eu não também não posso chegar aqui e, em um dia, mudar 11 jogadores - acrescentou Thiago.
Além das funções exercidas no Imortal, Thiago Gomes acumulou experiências na base de Internacional, Corinthians, Bragantino, Fluminense e Sport além de comandar dois times entre os profissionais no futebol gaúcho: São José e Pelotas.

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