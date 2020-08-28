Enner Valencia deixa o Tigres, do México, e assina com o Fenerbahçe

Crédito: Com a camisa do Tigres, Enner Valencia disputou 119 partidas e marcou 34 gols (IMAGO7

Nesta sexta, o equatoriano Enner Valencia deixou o Tigres, do México, e assinou com o Fenerbahçe, da Turquia. Com isso, o atacante retorna à Europa desde que deixou o West Ham, em 2017. De acordo com informações do site do clube turco, o contrato de seu novo jogador será de três temporadas. Vale lembrar que em junho, o atleta não renovou o seu contrato com o clube mexicano e foi mais uma vítima da crise instaurada no futebol do país, em virtude da pandemia global, que virou o mundo do avesso e trouxe consequências drásticas em diversas áreas.

No primeiro momento, as informações eram de que Valencia fecharia com o Galatasaray, mas o Fenerbahçe trouxe uma proposta, que agradou mais o atacante, de 30 anos. Ao longo da carreira, ele já defendeu as cores de equipes como Emelec, Pachuca, west Ham e Everton.