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futebol

Enner Valencia deixa o Tigres, do México, e assina com o Fenerbahçe

Com uma referência ao personagem 'Flash', clube turco anuncia a chegada do jogador equatoriano em sua rede social. O contrato do atacante será de três temporadas...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 17:05
Crédito: Com a camisa do Tigres, Enner Valencia disputou 119 partidas e marcou 34 gols (IMAGO7
Nesta sexta, o equatoriano Enner Valencia deixou o Tigres, do México, e assinou com o Fenerbahçe, da Turquia. Com isso, o atacante retorna à Europa desde que deixou o West Ham, em 2017. De acordo com informações do site do clube turco, o contrato de seu novo jogador será de três temporadas. Vale lembrar que em junho, o atleta não renovou o seu contrato com o clube mexicano e foi mais uma vítima da crise instaurada no futebol do país, em virtude da pandemia global, que virou o mundo do avesso e trouxe consequências drásticas em diversas áreas.
No primeiro momento, as informações eram de que Valencia fecharia com o Galatasaray, mas o Fenerbahçe trouxe uma proposta, que agradou mais o atacante, de 30 anos. Ao longo da carreira, ele já defendeu as cores de equipes como Emelec, Pachuca, west Ham e Everton.
Com a camisa dos felinos nos últimos três anos, o equatoriano tornou-se um ídolo e tinha um dos maiores salários do elenco, com cerca de R$ 16,3 milhões. Ao longo de sua marcante passagem, ele fez muitos gols e levantou os troféus do Apertura e um Clausura da Liga MX. Sendo assim, foram 119 partidas e 34 gols.

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