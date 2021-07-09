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Ênio volta a ser relacionado ao time principal do Botafogo após polêmica e está à disposição contra o Cruzeiro

Jogador havia sido "rebaixado" à equipe sub-20 após ter jogado campeonato amador, mas se destacou no time de base e volta a receber chances no plantel principal...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 13:01

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 13:01

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um retorno marca a delegação do Botafogo para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão. O atacante Ênio voltou a ser relacionado pelo treinador Marcelo Chamusca para uma partida do time principal.
+ Há vida sem Chay? Gols do Botafogo aumentam em 200% com o atacante em campo
O atacante havia sido "rebaixado" ao time sub-20 porque, no começo do mês passado, jogou um torneio amador no Rio de Janeiro. O Botafogo não aceitou a conduta do jogador diante da pandemia do Covid-19 e o "puniu", colocando de volta ao elenco da base.
Desde então, o atleta tem sido um dos destaques da equipe sub-20, vice-campeã da Copa do Brasil da categoria no período. Além disto, Ênio não voltou a se envolver em polêmicas e passou a cumprir todos os horários do Alvinegro de forma concreta.+ Veja a tabela da Série B
Assim, Ênio volta a ser relacionado para uma partida da equipe profissional após um mês. O atacante deve ser uma opção no banco de reservas para enfrentar a Raposa.
Ronald, por outro lado, será desfalque. O camisa 31 sofreu uma torção no tornozelo direito e não terá condições de entrar em campo.

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