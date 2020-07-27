Ênio, do Botafogo, elogia postura de Honda fora de campo: 'Referência como pessoa'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um dos pedidos de Paulo Autuori é de aumentar a integração entre o time principal e as categorias de base. Desde a volta dos treinamentos presenciais, no mês passado, o treinador conta com jogadores das equipes inferiores do Botafogo na rotina do Estádio Nilton Santos. Este é o caso de Ênio, atacante e um dos destaques do sub-20 na última temporada.

- Está sendo uma experiência muito positiva. Contribui para o meu processo como atleta e como pessoa. Tive algumas oportunidades de jogar no início do Campeonato Carioca, contra Volta Redonda e Madureira, e agora, com o professor Paulo Autuori, que me deu a oportunidade contra a Portuguesa. Com certeza é um período de bastante aprendizado. Estou com jogadores de altíssimo nível, Honda, Pedro Raul, Marcelo, entre outros. Eles me passam ensinamentos e me dão confiança no dia a dia - afirmou o jogador, em entrevista exclusiva ao LANCE!.

Keisuke Honda tem pouco tempo no Brasil, mas já impressiona praticamente todos ao seu redor no Botafogo. Ênio é um deles. Além de destacar as experiências dentro de campo, o atacante valoriza o contato com o japonês naquilo que se diz respeito fora do futebol.

- O Honda é um ser humano muito atencioso e antenado não só com o futebol, mas em tudo que acontece no mundo. Dá pra perceber toda vez que ele puxa alguma conversa, sempre tenta dar um toque para os mais novos, e eu levo isso para a minha vida. Sempre que ele sempre fala algo sempre estou aberto a escutar. Além de um atleta vencedor, é uma referência como pessoa. É bom estar ao lado de pessoas desse nível. É bom para o meu futuro - admitiu.

Além do meia, o Botafogo tem outro reforço de nível internacional a caminho: Salomon Kalou, que resolve pendências burocráticas para chegar ao Rio de Janeiro. Ênio enxerga a vinda do marfinense como uma oportunidade de ver um exemplo de sucesso na própria posição.

- Kalou é um jogador de nível internacional, disputou Champions League, Copa do Mundo e grandes campeonatos. Estou ansioso para a chegada dele, quero aprender muito com ele. É um jogador da minha posição, vou querer ficar perto dele. É uma oportunidade única na minha carreira - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE ÊNIO, EXCLUSIVO AO LANCE!

Treinos no time principal

- Estou muito feliz com esse período de treinamento no profissional. Tenho tentado aproveitar cada dia da melhor maneira possível, agregar a parte física e o professor Paulo tem passado muitos conselhos táticos. A questão da mentalidade é algo que ele sempre pede também. Ter uma mentalidade vencedora, de querer evoluir. Tenho total que esse período está sendo importante.

Campeonato Brasileiro