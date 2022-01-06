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Enigmático, Vagas faz mistério sobre seu futuro no Atlético-MG

O jogador, em interação com seguidores nas redes sociais, não deixou claro se continuará ou não no clube alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 18:08

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 18:08

O torcedor do Atlético-MG está muito feliz pelas conquistas de 2021, mas o início de 2022 está sendo preocupante. O time está sem técnico e jogadores de bom nível saíram como Junior Alonso e Nathan. E, o alvinegro pode ter mais uma possível saída. O atacante Eduardo Vargas em interação com torcedores na sua conta de Instagram deixou em aberto respostas sobre sua permanência no Galo nesta temporada. O jogador estava usando a caixa de perguntas da rede social, e quando lhe questionaram sobre seu destino no clube, evitou de responder, deixando dúvidas no ar se prosseguirá ou não no clube alvinegro, apesar de dizer que está feliz no Galo. Um seguidor de Vargas perguntou sobre qual o local em que vive atualmente. A resposta foi um Em uma das perguntas, o seguidor indagou sobre a cidade onde vive, e Vargas respondeu de forma enigmática: "Por enquanto BH".
Outro seguidor questionou o jogador se ele sairia do Atlético-MG e teve como resposta . três emoticons (desenhos) de rostos pensativos e com a imagem das instalações da Cidade do Galo, CT do time mineiro, de fundo.
Eduardo Vargas tem contrato com o Galo até o final de 2022. O chileno foi figura importante no alvinegro na campanha vencedora que levou o Atlético aos títulos Mineiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro.
Crédito: Vargasdeurespostasevasivassobreseufuturonotimemineiroem2022-(Foto:PedroSouza/Altético-MG

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