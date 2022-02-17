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Enfrentando o Marseille de Gerson e Sampaoli, brasileiro do Qarabag diz ao L!: 'Não chegamos aqui à toa'

Kady, atacante brasileiro formado no Coritiba, já anotou dois gols na Conference League e sonha com uma vitória sobre o Olympique Marseille no torneio da Uefa...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 10:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 10:18
Talvez você nunca tenha ouvido falar do Kady, atacante brasileiro formado no Coritiba. No entanto, o atleta do Qarabag, clube do Azerbaijão, encara o Olympique Marseille, de Gerson, Jorge Sampaoli e companhia, pela Conference League, nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília).Em entrevista ao LANCE!, o extremo brasileiro contou sobre a expectativa de enfrentar a equipe francesa. Vale lembrar que o Marseille só está nesta competição por ter caído precocemente na Europa League.
> Veja a tabela da Conference League
- Cada jogo tem a sua história e é claro que eu acredito na nossa equipe. Não chegamos aqui à toa e temos condições de fazer um grande jogo. Nós chegamos aqui com uma maneira de jogar, trabalhamos todos os dias em cima disso e vamos tentar dar continuidade com o que estamos fazendo.
Aos 25 anos, Kady também contou sobre a emoção de atuar em um torneio da Uefa. Antes de chegar ao Qarabag, o atleta havia passado pelo Estoril e Vilafranquense, mas sem experiência em torneios continentais.
- É uma sensação única. Não tenho palavras quando toca a música antes dos jogos, para descrever a emoção que é estar ali jogando contra grandes clubes e grandes jogadores. Estou realizando um sonho. Atuar contra essas grandes equipes te fazem crescer muito como atleta e pessoa.
Eu sua primeira temporada no Qarabag, o curitibano revelou se sentir surpreso com o clube e com a recepção que encontrou. Com isso, o maior objetivo do atacante brasileiro é retribuir todo o carinho em campo.
- Fiquei totalmente surpreso com o clube, os funcionários, atletas. Não somos um clube, mas sim uma família. Estamos indo muito bem até aqui, conseguindo conquistar nossos objetivos e vamos procurar atingi-los.
Focado no campo, Kady também transmitiu confiança aos funcionários do clube que analisam o Marseille para o grande confronto desta quinta-feira. O camisa 20, que já tem sete gols na temporada, planeja fazer a zebra passear pelo Vélodrome.
Crédito: KadyesperaconseguirsurpreenderoOlympiqueMarseillenaConferenceLeague(Divulgação

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