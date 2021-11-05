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Enderson 'vira um turno' no Botafogo: aproveitamento é de 73% e time estaria um ponto atrás do Vasco

Alvinegro estaria praticamente livre de riscos de rebaixamento e na cola do rival na classificação da Série B do Brasileirão apenas com pontos conquistados com o treinador...
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Publicado em 

05 nov 2021 às 05:00

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 05:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Enderson Moreira é um dos principais protagonistas da campanha do Botafogo na Série B do Brasileirão. Após chegar com desconfiança da torcida, conseguiu montar um time competitivo e os resultados apareceram em curto prazo: após completar a "volta" no turno da competição, o Alvinegro tem a situação de acesso para a elite do Campeonato Brasileiro encaminhada.+ Placa, família presente e boa atuação: Kanu tem noite para ser lembrada no 100º jogo pelo Botafogo
O treinador estreou pelo Alvinegro em uma vitória sobre o Confiança por 1 a 0 no Sergipe no fim de junho. Enderson reencontrou o adversário da primeira partida pelo Botafogo na última quarta-feira e repetiu o placar: triunfo no Estádio Nilton Santos. O comandante, portanto, "completou a volta" no turno.
Muita coisa mudou desde então. O Alvinegro, que então não emplacava uma sequência positiva na Série B, atualmente tem números encaminhados pensando em um acesso para o Brasileirão da próxima temporada. Enderson, claro, tem dedo nisto.
O Botafogo soma 21 jogos com Enderson: são 14 vitórias, quatro empates e três derrotas. Um aproveitamento de praticamente 73% que representa 46 pontos conquistados de 63 possíveis.
O Alvinegro seria o 9º colocado da Série B apenas com os pontos conquistados sob o comando de Enderson Moreira. O time não pensaria no risco de rebaixamento e ainda teria chances - mesmo que bem remotas - de chegar ao G4 e brigar para subir.
Para efeito de comparação, o Vasco, rival do Alvinegro que também disputa a Série B, tem 47 pontos conquistados. O "Botafogo-Enderson" de 21 jogos estaria apenas um ponto atrás do Cruz-Maltino, que disputou as 33 rodadas da competição nacional.
As duas equipes, coincidentemente, se enfrentarão no próximo domingo em São Januário às 16h, pela 34ª rodada.

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