Enderson Moreira vai precisar quebrar jejum do Fortaleza no BR-20

Se no começo do Brasileirão o sonho do Fortaleza era garantir uma vaga na Copa Sul-Americana, atualmente a história é bem diferente do imaginado por torcida e diretoria do Tricolor.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com 32 pontos, a realidade do Leão é brigar para se manter na elite do futebol nacional, algo frustrante perto do trabalho realizado nas últimas temporadas.
Contratado na semana passada, Enderson Moreira terá a missão de reanimar o elenco e buscar uma redenção que pouca gente imagina.
Quebra de Jejuns
Além de ajudar o time a balançar a rede, algo que não aconteceu nos últimos quatro duelos, Enderson Moreira precisa quebrar a seca de vitórias. Nos últimos sete jogos, o Fortaleza empatou quatro vezes e perdeu três.
O último triunfo do Tricolor do Pici no Campeonato Brasileiro aconteceu no dia 15 de novembro, quando a equipe derrotou o Botafogo por 2 a 1.