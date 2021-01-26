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futebol

Enderson Moreira testa positivo para Covid-19

De acordo com o boletim do Fortaleza, o treinador e mais dois integrantes da comissão técnica estão com sintomas leves da doença...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 16:44

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 16:44
Crédito: Divulgação/Fortaleza
Como se nada pudesse piorar o ambiente do Fortaleza na luta contra a queda, o Leão anunciou que o técnico Enderson Moreira, o auxiliar Luis Fernando Flores e o preparador físico Edy Carlos Soares testaram positivo para Covid-19.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
De acordo com o comunicado do clube, o trio está isolado e apresentaram sintomas leves da doença. A expectativa é que Enderson só volte aos trabalhos no dia 10 de fevereiro, quando o Leão encara o Vasco.
+ Inter dá salto pelo título, Botafogo quase rebaixado… Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento
Lembrando que, com 35 pontos, o Fortaleza está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, uma acima do temido Z4.

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