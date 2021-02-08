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futebol

Enderson Moreira se recupera da COVID-19 e volta a comandar treino no Fortaleza

Treinador chegou a ficar internado após uma piora no quadro de saúde...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 22:23

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 22:23

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza EC
Neste domingo, o treinador Enderson Moreira voltou a comandar os treinos no Fortaleza. O treinador estava afastado das atividades no clube após ser diagnosticado com o vírus e internado após uma piora no quadro de saúde.Enderson testou positivo no fim do mês de janeiro. Nesse período, ele ficou de fora de das partidas contra Atlético-GO e Coritiba. O Fortaleza tem treinamento marcado para amanhã (08 de fevereiro), no Pici, no período da tarde.
O próximo jogo do Fortaleza é contra o Vasco, confronto direto pela fuga do rebaixamento, na Arena Castelão, às 19h15, na quinta-feira, dia 10 de fevereiro.

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