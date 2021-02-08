Enderson Moreira se recupera da COVID-19 e volta a comandar treino no Fortaleza

Neste domingo, o treinador Enderson Moreira voltou a comandar os treinos no Fortaleza. O treinador estava afastado das atividades no clube após ser diagnosticado com o vírus e internado após uma piora no quadro de saúde.Enderson testou positivo no fim do mês de janeiro. Nesse período, ele ficou de fora de das partidas contra Atlético-GO e Coritiba. O Fortaleza tem treinamento marcado para amanhã (08 de fevereiro), no Pici, no período da tarde.