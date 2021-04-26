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futebol

Enderson Moreira se manifesta após demissão do Fortaleza

Após o desligamento do Tricolor, o comandante utilizou a rede social para mandar o seu último recado ao torcedor do Leão...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 10:01

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 10:01
Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza
Após a eliminação do Fortaleza na Copa do Nordeste, a diretoria do Fortaleza elegeu um ‘culpado’ e optou pela demissão do técnico Enderson Moreira.
A decisão agradou grande parte da torcida, que pedia de maneira corriqueira a demissão do treinador, já que o futebol apresentado não agradava os fãs do Tricolor.
Nesta segunda-feira, o treinador se manifestou de maneira pública. Em comunicado na rede social, Enderson mostrou os números que obteve no comando do Leão e também admitiu que o time poderia ter rendido mais.
Porém, o comandante também ressaltou que o Tricolor passa por uma reformulação em meio as competições com chegadas e saídas de atletas.
Confira abaixo a nota:
“A troca de treinadores é bastante corriqueira no futebol brasileiro, mas, dessa vez, recebi com surpresa a notícia do meu desligamento do Fortaleza, muito em virtude de tudo o que vinha sendo construído com o respaldo da diretoria. Ano passado, fui contratado com a missão de garantir a permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, e esse objetivo foi alcançado. Nesta temporada, em virtude da pandemia, nosso calendário ficou ainda mais apertado, e o plantel vem sendo reformulado com as competições em andamento, com jogadores deixando o clube e outros chegando numa semana e estreando na outra.
Mesmo assim, temos um aproveitamento de quase 80% na temporada, com 9 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota - a melhor campanha na fase de grupos da Copa do Nordeste, na ponta do Campeonato Cearense e classificados na Copa do Brasil. Para mim, futebol não é apenas resultado, mas organização e competitividade dentro de campo, então repito o que sempre disse: não é porque o time estava ganhando que estava tudo certo. O time poderia render mais – como provavelmente iria render até o Brasileiro, visto que, mesmo com tantas chegadas e partidas de atletas, vínhamos numa boa evolução.
Neste momento, cabe a mim acatar a decisão do presidente, que abriu as portas do clube pra mim, e desejar sucesso ao Fortaleza, que é um time de massa e merece todo o meu respeito, e aos atletas, que se dedicaram para fazer em campo o trabalho proposto e manter um ambiente agradável e respeitoso no dia a dia.
Um abraço e meu muito obrigado a todos!
Enderson Moreira”

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