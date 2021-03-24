Enderson Moreira rebate as críticas após derrota do Fortaleza

Crédito: Treinador lamentou a partida ruim feita pelo Leão (Bruno Oliveira/Fortaleza

Os próximos dias serão de muita pressão dentro do Fortaleza, principalmente para o técnico Enderson Moreira, que vê o seu trabalho questionado perante o torcedor.

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Após o revés diante do Santa Cruz dentro de casa pelo Nordestão, o treinador chamou a responsabilidade e falou sobre o seu ato de ‘coragem’.

‘Me sinto preparado para estar aqui. Eu encarei o desafio. Dei a cara a tapa quando ninguém teve coragem com medo de ser rebaixado e eu enfrentei, Estou me empenhando, até a última gota, mas encaro com naturalidade. No dia que a diretoria entender que eu não tenho mais capacidade, ela vai tomar a decisão’, afirmou o treinador.

Vale lembrar, que Enderson assumiu o Fortaleza em crise, já que o time estava em queda livre no Campeonato Brasileiro com a reta final de Rogério Ceni e o trabalho de Marcelo Chamusca.

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