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futebol

Enderson Moreira rebate as críticas após derrota do Fortaleza

Treinador lembrou sobre a responsabilidade que assumiu ao topar dirigir o Leão...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 15:03
Crédito: Treinador lamentou a partida ruim feita pelo Leão (Bruno Oliveira/Fortaleza
Os próximos dias serão de muita pressão dentro do Fortaleza, principalmente para o técnico Enderson Moreira, que vê o seu trabalho questionado perante o torcedor.
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Após o revés diante do Santa Cruz dentro de casa pelo Nordestão, o treinador chamou a responsabilidade e falou sobre o seu ato de ‘coragem’.
‘Me sinto preparado para estar aqui. Eu encarei o desafio. Dei a cara a tapa quando ninguém teve coragem com medo de ser rebaixado e eu enfrentei, Estou me empenhando, até a última gota, mas encaro com naturalidade. No dia que a diretoria entender que eu não tenho mais capacidade, ela vai tomar a decisão’, afirmou o treinador.
Vale lembrar, que Enderson assumiu o Fortaleza em crise, já que o time estava em queda livre no Campeonato Brasileiro com a reta final de Rogério Ceni e o trabalho de Marcelo Chamusca.
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Agora, o Leão volta a campo no fim de semana para encarar o 4 de Julho, no sábado, fora de casa.

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