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Enderson Moreira reafirma desejo de permanecer no Botafogo: 'Me sinto muito bem aqui'

Técnico do Botafogo também exaltou a torcida do Glorioso após grande festa no empate em 2 a 2 com o Guarani, neste domingo, pela última rodada da Série B, no Nilton Santos...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 20:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 20:50
Essencial na arrancada do Botafogo para o título da Série B, o técnico Enderson Moreira reafirmou o seu interesse em ficar no clube para a próxima temporada. Após a festa da entrega da taça, o treinador exaltou a torcida do Glorioso e falou sobre as conversas para a renovação do seu contrato com o clube.
- A nossa conversa não tem nada de questões financeiras nem nada. Isso nunca teve. O que estamos conversando é poder criar um denominador comum em cima daquilo que a gente acha e espera que possa ser importante para o Botafogo em 2022. Esse caminho que o Botafogo precisa tomar, a gente precisa só ajustar e conversar. Eu quero muito ficar, quero mesmo. Não estou fazendo média, porque me sinto muito bem aqui no Botafogo. Fui muito bem recebido. Não só eu, como toda a comissão técnica. Tenho um prazer enorme de estar aqui. Sabemos que os desafios de 2022 são muito maiores do que os que tivemos em 2022 - afirmou Enderson Moreira em entrevista coletiva.
Com quase 34 mil presentes, o Nilton Santos foi palco de uma grande festa da torcida do Botafogo antes, durante e depois do empate em 2 a 2 com o Guarani, neste domingo. E o treinador alvinegro falou sobre os botafoguenses e o encontro com o ídolo Jairzinho.
- Acho que foi um momento muito especial, emocionante. Chegando no Nilton Santos ficamos extasiados de ver os torcedores. Foi uma semana difícil, porque a preparação do jogo depois do título, a mobilização não é fácil. A gente queria muito entregar mais uma vitória, foi uma festa linda. Tive o prazer de dar um abraço no Jairzinho, referência do futebol nacional, me emocionei. Um símbolo não só do Botafogo, mas da Seleção Brasileira, e do futebol mundial - finalizou Enderson.
Crédito: (Foto:VítorSilva/Botafogo

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