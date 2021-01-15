Enderson Moreira manda recado ao torcedor do Fortaleza

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza

Em queda livre na classificação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza precisa somar pontos de qualquer maneira para escapar do rebaixamento, algo que seria trágico as finanças do Leão.

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Recém chegado ao clube, o técnico Enderson Moreira concedeu entrevista ao aplicativo oficial do Tricolor do Pici e comentou sobre o seu comprometimento e dos jogadores em tirar o Fortaleza da situação complicada.

‘Tenham certeza que a gente vai fazer o possível para ter os resultados e acabar bem essa competição. Falo com o grupo que a gente tem que se sacrificar ao máximo neste momento, não vamos aceitar outro comportamento que não esse. Tenham certeza que estamos muito empenhados de buscar bons resultados. Mesmo distantes, a gente percebe quando os torcedores estão ao nosso lado. Cobrando, porque querem que o clube siga firme. Com certeza vamos conquistar grandes resultados’, declarou, antes de completar:

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‘Sei que o momento é difícil, os jogos que a gente tem pela frente... Está afunilando muito. A gente precisa concentrar nos detalhes. A gente percebe que esse clube está muito bem organizado, sabe o que quer. E eu quero participar desse projeto. Espero que a gente tenha possibilidade de ter um período longo para que as coisas possam acontecer ainda melhor’.