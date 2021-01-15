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Enderson Moreira manda recado ao torcedor do Fortaleza

Treinador concedeu entrevista ao podcast do clube e citou comprometimento de todos para tirar o Leão das últimas colocações...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 19:40

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:40

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza
Em queda livre na classificação do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza precisa somar pontos de qualquer maneira para escapar do rebaixamento, algo que seria trágico as finanças do Leão.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Recém chegado ao clube, o técnico Enderson Moreira concedeu entrevista ao aplicativo oficial do Tricolor do Pici e comentou sobre o seu comprometimento e dos jogadores em tirar o Fortaleza da situação complicada.
‘Tenham certeza que a gente vai fazer o possível para ter os resultados e acabar bem essa competição. Falo com o grupo que a gente tem que se sacrificar ao máximo neste momento, não vamos aceitar outro comportamento que não esse. Tenham certeza que estamos muito empenhados de buscar bons resultados. Mesmo distantes, a gente percebe quando os torcedores estão ao nosso lado. Cobrando, porque querem que o clube siga firme. Com certeza vamos conquistar grandes resultados’, declarou, antes de completar:
+ Nomes de peso! Veja cinco opções por posição para montar seu time na 30ª rodada no Cartola
‘Sei que o momento é difícil, os jogos que a gente tem pela frente... Está afunilando muito. A gente precisa concentrar nos detalhes. A gente percebe que esse clube está muito bem organizado, sabe o que quer. E eu quero participar desse projeto. Espero que a gente tenha possibilidade de ter um período longo para que as coisas possam acontecer ainda melhor’.
Após 29 rodadas, o Fortaleza se encontra na 16ª colocação, com 32 pontos, três a mais que o Bahia, primeiro time do Z4.

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