Enderson Moreira faz cobranças ao elenco após derrota do Fortaleza

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza

Após vencer o Santos no meio da semana, o Fortaleza foi até Goiânia para encarar o Atlético-GO, mas acabou superado por 2 a 0, placar que deixa o sinal de alerta ligado dentro do clube.

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Na coletiva de imprensa, o técnico Enderson Moreira subiu o tom das cobranças e pediu mais competitividade dos atletas.

‘Não acho que foi uma partida apática. Jogo equilibrado. Quando a gente teve essa oportunidade, a gente precisa ter tranquilidade para continuar jogando, com inteligência. Na única jogada que o Atlético foi, conseguiu pênalti e gol. Emocionalmente a gente sente. A gente precisa reverter isso dentro de campo com postura aguerrida e competitiva. A gente poderia ter saído com resultado melhor’, declarou.