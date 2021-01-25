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futebol

Enderson Moreira faz cobranças ao elenco após derrota do Fortaleza

Treinador não viu a sua equipe 'competir' com o Atlético-GO e lamentou mais uma derrota...
LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 22:26

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 22:26

Crédito: Bruno Oliveira/Fortaleza
Após vencer o Santos no meio da semana, o Fortaleza foi até Goiânia para encarar o Atlético-GO, mas acabou superado por 2 a 0, placar que deixa o sinal de alerta ligado dentro do clube.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na coletiva de imprensa, o técnico Enderson Moreira subiu o tom das cobranças e pediu mais competitividade dos atletas.
‘Não acho que foi uma partida apática. Jogo equilibrado. Quando a gente teve essa oportunidade, a gente precisa ter tranquilidade para continuar jogando, com inteligência. Na única jogada que o Atlético foi, conseguiu pênalti e gol. Emocionalmente a gente sente. A gente precisa reverter isso dentro de campo com postura aguerrida e competitiva. A gente poderia ter saído com resultado melhor’, declarou.
Com o resultado, o Fortaleza fica na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos. Na próxima rodada, o time mede forças com o Atlético-MG.

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