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futebol

Enderson Moreira é o 'reforço' do Fortaleza para encarar o Vasco da Gama

Técnico está recuperado da Covid-19 e vai dirigir o time no meio da semana...
LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 17:05

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 17:05

Crédito: Divulgação/Fortaleza
O Fortaleza ganhou um reforço importante para a reta final do Campeonato Brasileiro. Trata-se do técnico Enderson Moreira, que está liberado para treinar o time após se recuperar da Covid-19.
+ CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
O seu primeiro desafio é o Vasco da Gama, em duelo que pode definir a permanência do Tricolor do Pici na elite do futebol nacional.
+ Clubes brasileiros entram em Top 20 mundial de mais interações no Twitter em janeiro; veja ranking
Situação
Com 38 pontos, o Fortaleza recebe o Vasco da Gama, que tem um ponto a menos e está na zona de rebaixamento. Nas contas da comissão técnica o Leão precisa de pelo menos mais duas vitórias para afastar qualquer risco de queda.

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