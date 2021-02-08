Enderson Moreira é o 'reforço' do Fortaleza para encarar o Vasco da Gama

O Fortaleza ganhou um reforço importante para a reta final do Campeonato Brasileiro. Trata-se do técnico Enderson Moreira, que está liberado para treinar o time após se recuperar da Covid-19.
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O seu primeiro desafio é o Vasco da Gama, em duelo que pode definir a permanência do Tricolor do Pici na elite do futebol nacional.
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Situação
Com 38 pontos, o Fortaleza recebe o Vasco da Gama, que tem um ponto a menos e está na zona de rebaixamento. Nas contas da comissão técnica o Leão precisa de pelo menos mais duas vitórias para afastar qualquer risco de queda.