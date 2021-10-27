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Enderson explica Diego Gonçalves como titular no Botafogo: 'Demanda um pouco mais de ritmo de jogo'

Camisa 11 tem sido escolhido para iniciar as partidas no Alvinegro pela Série B do Brasileirão, mas não apresenta boas atuações desde que retornou de lesão...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 12:39

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 12:39
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Apesar de Marco Antônio ter marcado um dos gols do Botafogo na vitória sobre o Brusque na semana passada, Enderson Moreira optou por manter Diego Gonçalves na equipe titular no empate por 1 a 1 com o Goiás na última terça-feira na Serrinha, pela 32ª rodada da Série B do Brasileirão.+ Chay, do Botafogo, tranquiliza após pancada no tornozelo e sair de jogo chorando: 'Foi mais o susto'
O camisa 11 ainda não achou o ritmo de outrora desde que voltou aos gramados, recuperado de uma lesão no quadril. Em entrevista coletiva, o técnico afirmou que Diego precisa de ritmo de jogo e explicou a opção por ele na partida contra o Esmeraldino.
– É coisa de quem está mais próximo nos treinamentos. Diego teve uma lesão e está tendo dificuldade de jogar o que pode desde que voltou, mas temos que tomar decisões pensando no adversário. O Diego tem capacidade do jogo aéreo, temos a expectativa de que ele recupere o jogo dele nessa reta final. Tudo demanda um pouco mais de ritmo de jogo e estamos tentando fazer isso nessa sequência de jogos. Mas o Marco está preparado, fez boas jogadas hoje. Estamos servido de ótimos atletas - afirmou Enderson.
O Botafogo volta aos gramados na próxima quarta-feira para enfrentar o Confiança no Estádio Nilton Santos às 19h, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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