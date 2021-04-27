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futebol

Enderson admite 'surpresa' com demissão do Fortaleza

Comandante afirmou que havia cumprido todos os objetivos no comando do Tricolor...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 17:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 17:31
Crédito: Divulgação/Fortaleza
A demissão de Enderson Moreira ainda faz barulho dentro do Fortaleza. Após a eliminação na Copa do Nordeste, a diretoria comandada por Marcelo Paz optou pela saída do comandante.
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Em conversa com o SporTV, o agora ex-treinador deixou claro que cumpriu as metas impostas pela diretoria e ficou surpreso com a sua saída.
‘Claro que a gente não estava jogando o melhor futebol que esse grupo pode, porque é uma questão de tempo. Os resultados foram dentro do esperado, colocado pela direção. Conseguimos classificação na Copa do Brasil, manter-se na Série A do Brasileiro, ficamos entre os quatro semifinalistas da Copa do Nordeste, com a melhor campanha da primeira fase. O Bahia é um dos grandes adversários, foi um jogo igual, fomos eliminados nos pênaltis. Fiquei surpreso, porque os resultados não condizem com o processo de troca de treinador’, afirmou.
Com a saída de Enderson Moreira, o Fortaleza corre contra o tempo para acertar com um novo treinador. Além do estadual, o Leão tem pela frente a Copa do Brasil e Brasileirão no calendário 2021.

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