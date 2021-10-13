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'Encaramos cada partida como uma decisão', afirma Réver ao falar do planejamento jogo a jogo do Galo

O time mineiro já faz contas para poder conseguir o sonhado título nacional, que não vem desde 1971...
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Publicado em 

12 out 2021 às 22:23

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 22:23

O zagueiro Rever está com 298 jogos pelo Atlético-MG e diante Santos, nesta quarta-feira, 13 de outubro, no Mineirão, chegará a 300 partidas vestindo o manto alvinegro, se tornando um dos jogadores que mais vezes jogou pelo time atleticano. A experiência do jogador, de 36 anos, foi reconhecida e seu contrato renovado até o fim do ano que vem. E essa vivência no futebol tem sido importante para manter o Atlético focado na busca pelo título Brasileiro. O Galo faz um planejamento jogo a jogo para que o objetivo final, com o término do jejum de 50 anos seja enfim, encerrado. O zagueiro comentou como isso tem sido trabalhado internamente no clube. Confira no vídeo acima. Réver está perto de completar 300 partidas pelo Galo-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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