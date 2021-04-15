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futebol

Encaminha do com o Fortaleza, Titi pode jogar a Copa do Nordeste; entenda

Leão corre contra o tempo para acertar a chegada do atleta e inscrevê-lo no torneio regional...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:14

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 15:14
Crédito: Reprodução
O zagueiro Titi está de malas prontas para defender o Fortaleza. Após encerrar o seu vínculo no Goztepe-TUR, o atleta viaja ao Brasil para realizar exames e assinar contrato com o Leão.
+ Quem venceria um duelo entre Seleção do Nordeste e Seleção do Sudeste hoje? Veja os times!
Pelo lado da diretoria do Fortaleza, o clima é de tanto otimismo, que existe a esperança que ele possa ser inscrito na Copa do Nordeste, segundo o site OPOVO.
Apesar de não estar oficialmente como atleta do Tricolor, Titi já acompanha os duelos do time de Enderson Moreira e mostra que está envolvido pelo novo projeto.
Concorrência
No time de Enderson Moreira, Titi vai disputar posição com Marcelo Benevenuto, Juan Quintero, Wanderson, Jackson e João Paulo.

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