Encaminha do com o Fortaleza, Titi pode jogar a Copa do Nordeste; entenda

Crédito: Reprodução

O zagueiro Titi está de malas prontas para defender o Fortaleza. Após encerrar o seu vínculo no Goztepe-TUR, o atleta viaja ao Brasil para realizar exames e assinar contrato com o Leão.

+ Quem venceria um duelo entre Seleção do Nordeste e Seleção do Sudeste hoje? Veja os times!

Pelo lado da diretoria do Fortaleza, o clima é de tanto otimismo, que existe a esperança que ele possa ser inscrito na Copa do Nordeste, segundo o site OPOVO.

Apesar de não estar oficialmente como atleta do Tricolor, Titi já acompanha os duelos do time de Enderson Moreira e mostra que está envolvido pelo novo projeto.

Concorrência