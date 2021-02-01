Empréstimo de Filipe Machado se encerra e volante deixa o Cruzeiro

O empréstimo do volante Filipe Machado chegou ao fim e ele deixa o Cruzeiro após atuar pela Raposa em 2020, cedido pelo Grêmio, que envolveu o atleta para a ida de Orejuela ao clube gaúcho. O jogador, de 25 anos, já teve o contrato com o Tricolor reativado na CBF, encerrando de vez sua passagem pela Raposa.

CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A Machado teve altos e baixos no Cruzeiro, com um início cambaleante, mas terminou a temporada, já na Série B, como um dos principais atletas do elenco, sendo titular com Felipão na maioria dos jogos em que o treinador esteve à frente da Raposa. Havia interesse na sua permanência, mas seu salário, acima dos padrões atuais do time mineiro, contribuíram para que o Cruzeiro não tentasse uma outra alternativa para a sua permanência em BH. Pelo time celeste, Filipe Machado entrou em 37 jogos, sendo 29 na Série B, 19 como titular, marcando dois gols.