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Empréstimo de Filipe Machado se encerra e volante deixa o Cruzeiro

O vínculo com a Raposa iria até o fim de janeiro. O Grêmio, detentor dos seus direitos já reativou o seu contrato após o jogador ter sido cedido aos mineiros em 2020...

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 20:09

LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 20:09
Crédito: Machado teve altos e baixos na Toca da Raposa, mas o seu alto salário impediu uma negociação para que ele seguisse em BH-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O empréstimo do volante Filipe Machado chegou ao fim e ele deixa o Cruzeiro após atuar pela Raposa em 2020, cedido pelo Grêmio, que envolveu o atleta para a ida de Orejuela ao clube gaúcho. O jogador, de 25 anos, já teve o contrato com o Tricolor reativado na CBF, encerrando de vez sua passagem pela Raposa.
CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A Machado teve altos e baixos no Cruzeiro, com um início cambaleante, mas terminou a temporada, já na Série B, como um dos principais atletas do elenco, sendo titular com Felipão na maioria dos jogos em que o treinador esteve à frente da Raposa. Havia interesse na sua permanência, mas seu salário, acima dos padrões atuais do time mineiro, contribuíram para que o Cruzeiro não tentasse uma outra alternativa para a sua permanência em BH. Pelo time celeste, Filipe Machado entrou em 37 jogos, sendo 29 na Série B, 19 como titular, marcando dois gols.

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