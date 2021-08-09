Emprestado pelo São Paulo, Miguel Augusto estreia com gol importante pela Portuguesa

Crédito: Divulgação

Emprestado pelo São Paulo para a Portuguesa-SP, o atacante Miguel Augusto deixou uma boa primeira impressão em sua estreia pela equipe. No último sábado (7), o jovem ajudou a equipe do Canindé a vencer o São Bento fora de casa, por 3 a 2, pela Série D do Campeonato Brasileiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Miguel entrou em campo durante o decorrer da partida e marcou o gol de empate da Portuguesa, que virou o jogo logo depois, conquistando os três pontos. Feliz com a estreia, o atacante espera ajudar cada vez mais a Lusa.

- Foi uma estreia maravilhosa. Eu já estava treinando muito bem e aguardando essa oportunidade. Ela apareceu e pude aproveitar da melhor maneira possível. Espero seguir ajudando o time, que está fazendo um bom campeonato - afirmou o jogador.

A Portuguesa lidera o Grupo A07, com 19 pontos conquistados após as dez primeiras rodadas. Na próxima partida, a equipe recebe a Inter de Limeira, no Canindé.Emprestado pelo São Paulo até o final da temporada, Miguel espera uma nova vitória lusitana.