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Emprestado pelo São Paulo, Miguel Augusto estreia com gol importante pela Portuguesa

Jovem atacante marcou o gol de empate da equipe na vitória de virada, por 3 a 2, contra o São Bento, fora de casa, pela Série D do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:39

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 16:39
Crédito: Divulgação
Emprestado pelo São Paulo para a Portuguesa-SP, o atacante Miguel Augusto deixou uma boa primeira impressão em sua estreia pela equipe. No último sábado (7), o jovem ajudou a equipe do Canindé a vencer o São Bento fora de casa, por 3 a 2, pela Série D do Campeonato Brasileiro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Miguel entrou em campo durante o decorrer da partida e marcou o gol de empate da Portuguesa, que virou o jogo logo depois, conquistando os três pontos. Feliz com a estreia, o atacante espera ajudar cada vez mais a Lusa.
- Foi uma estreia maravilhosa. Eu já estava treinando muito bem e aguardando essa oportunidade. Ela apareceu e pude aproveitar da melhor maneira possível. Espero seguir ajudando o time, que está fazendo um bom campeonato - afirmou o jogador.
A Portuguesa lidera o Grupo A07, com 19 pontos conquistados após as dez primeiras rodadas. Na próxima partida, a equipe recebe a Inter de Limeira, no Canindé.Emprestado pelo São Paulo até o final da temporada, Miguel espera uma nova vitória lusitana.
- Estamos na liderança do grupo, mas temos de seguir pontuando, ainda mais jogando dentro de casa. Respeitamos o adversário, mas precisamos vencer para seguir no topo. Que possamos fazer mais um grande jogo - completou o atacante.

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