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Emprestado pelo São Paulo, Marcos Junior renova com a Ponte Preta

Emprestado pelo Tricolor desde o começo da última temporada, meio-campista renovou vínculo com a Macaca até o final de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 10:58

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 10:58

A Ponte Preta renovou o empréstimo do volante Marcos Junior junto ao São Paulo. O vínculo, que terminou no final da última temporada, foi renovado até dezembro de 2022. Ao site oficial da Macaca, o jogador fez questão de comemorar a permanência no clube de Campinas e projetou a próxima temporada no Moisés Lucarelli.
- Estou muito feliz e contente pela nova oportunidade. Eu tenho muito a ajudar e contribuir com a Ponte Preta e a Ponte Preta, também, tem muito para me ajudar a evoluir. Agradeço a Deus e tenho a plena certeza que 2022 será um ano incrível - disse Marcos Junior. Marcos Junior jogou no São Paulo desde 2015, onde conquistou títulos como Brasileirão de Aspirantes de 2018, Supercopa do Brasil Sub-20 de 2018 e Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Com a idade estourada para atuar na base, o Tricolor decidiu emprestar o atleta para ganhar mais experiência. Em 2021, foram 29 jogos e dois gols marcados.
Crédito: MarcosJuniorrenovouempréstimocomaPontePreta(Foto:Divulgação/PontePreta

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