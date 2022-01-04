Emprestado pelo São Paulo, Marcos Junior renova com a Ponte Preta

A Ponte Preta renovou o empréstimo do volante Marcos Junior junto ao São Paulo. O vínculo, que terminou no final da última temporada, foi renovado até dezembro de 2022. Ao site oficial da Macaca, o jogador fez questão de comemorar a permanência no clube de Campinas e projetou a próxima temporada no Moisés Lucarelli.

- Estou muito feliz e contente pela nova oportunidade. Eu tenho muito a ajudar e contribuir com a Ponte Preta e a Ponte Preta, também, tem muito para me ajudar a evoluir. Agradeço a Deus e tenho a plena certeza que 2022 será um ano incrível - disse Marcos Junior. Marcos Junior jogou no São Paulo desde 2015, onde conquistou títulos como Brasileirão de Aspirantes de 2018, Supercopa do Brasil Sub-20 de 2018 e Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Com a idade estourada para atuar na base, o Tricolor decidiu emprestar o atleta para ganhar mais experiência. Em 2021, foram 29 jogos e dois gols marcados.