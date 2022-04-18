Emprestado pelo São Paulo, Anilson é eleito o melhor em campo na estreia do Aimoré

Reforço do Aimoré para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, o lateral direito Anilson começou a sua trajetória com a camisa do “Índio” de grande forma. Emprestado pelo São Paulo, o jogador que é chamado de “novo Militão”, foi eleito o melhor em campo, na partida de estreia do Aimoré, contra o Marcílio Dias, dentro de casa, no último domingo. Anilson deu a assistência para o primeiro gol, marcado por Júnior Fialho, na vitória por 3 a 2. Anilson ressaltou a felicidade em receber o prêmio e ressaltou a importância do resultado da equipe na estreia da competição.

'É muito especial ser premiado como craque do jogo. Venho trabalhando muito desde o fim do ano passado, ainda mais após uma grave lesão que tive no tendão. Esses troféus representam o início de uma nova trajetória na minha carreira. Coloquei na minha cabeça que esse é o ano da minha retomada. Tudo que não alcancei em 2021, vou conquistar em 2022 em dobro. Agradeço aos meus companheiros que me ajudaram dentro do jogo e estão comigo no dia a dia de trabalho, em busca dos nossos objetivos. Mas o mais importante é o coletivo e a vitória do grupo. Com certeza, essa é a primeira de muitas', disse ele. O lateral de 20 anos, atuou desde os 13, na categoria de base do São Paulo, em Cotia. Na Copa São Paulo de Futebol Jr. de 2020, ele foi um dos destaques do tricolor paulista, com 3 gols. Anilson assinou contrato profissional com o São Paulo, com a multa rescisória estipulada em 50 milhões de euros, cerca de R$ 250 milhões na cotação atual. Pelas características, ele chegou a ser tratado internamente no São Paulo como um possível sucessor de Eder Militão, hoje jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.