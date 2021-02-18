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futebol

Emprestado pelo Real Madrid, Jovic perde espaço no Eintracht Frankfurt

Contratado por 60 milhões de euros, sérvio vive situação parecida com o que ocorreu no clube merengue e não consegue se firmar entre os titulares...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 11:41

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 11:41

Crédito: KAI PFAFFENBACH / POOL / AFP
No Eintracht Frankfurt, Luka Jovic vive uma situação semelhante à que estava no Real Madrid. Contratado pelo clube merengue por 60 milhões de euros, o atacante foi emprestado por falta de minutos. Na Alemanha, apesar do bom início, o sérvio tem ficado no banco de reservas.
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Jovic chegou e marcou três gols nos seus primeiros jogos, o que causou uma boa impressão no clube alemão. Porém, a fase não se manteve. Ele não marca desde 23 de janeiro e não começou entre os titulares em nenhum dos seis jogos que atuou.- É claro que o Luka não está totalmente feliz porque ele gostaria de jogar mais. O Luka vai nos ajudar, disso tenho certeza - disse o treinador Adi Hütter.
O Eintracht Frankfurt é o terceiro colocado do Campeonato Alemão, dez pontos atrás do líder Bayern de Munique, que será seu rival na próxima rodada. O jogo ocorre no próximo sábado (20), às 11h30 (horário de Brasília).

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