Emprestado pelo Real Madrid, Jovic perde espaço no Eintracht Frankfurt

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No Eintracht Frankfurt, Luka Jovic vive uma situação semelhante à que estava no Real Madrid. Contratado pelo clube merengue por 60 milhões de euros, o atacante foi emprestado por falta de minutos. Na Alemanha, apesar do bom início, o sérvio tem ficado no banco de reservas.

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Jovic chegou e marcou três gols nos seus primeiros jogos, o que causou uma boa impressão no clube alemão. Porém, a fase não se manteve. Ele não marca desde 23 de janeiro e não começou entre os titulares em nenhum dos seis jogos que atuou.- É claro que o Luka não está totalmente feliz porque ele gostaria de jogar mais. O Luka vai nos ajudar, disso tenho certeza - disse o treinador Adi Hütter.