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Emprestado pelo Paysandu, Flávio reforça o Gama na Série D

Revelado na base do Papão, atacante chega para aumentar o poder ofensivo da equipe do Distrito Federal
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LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 17:41

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:41

Crédito: Atacante chega para primeira experiência como profissional fora do Papão (Divulgação
Revelado nas categorias de base do Paysandu, o atacante Flávio foi apresentado como novo reforço do Gama para a Série D do Campeonato Brasileiro.>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Aos 19 anos, Flávio chega para ajudar a equipe do Distrito Federal na briga pelo acesso a terceira divisão do futebol nacional tendo feito entre os profissionais do clube paraense seis partidas e um gol marcador. O atleta já iniciou os treinamentos com seus novos companheiros e estará disponível para o próximo confronto contra a Aparecidense, sábado (12), no estádio Mané Garrincha.
- Chego feliz e motivado ao Gama. É uma oportunidade para mostrar o meu potencial e ajudar o clube no objetivo de conquistar o acesso para a Série C de 2022. Será uma experiência importante em minha carreira e espero contribuir com gols e boas apresentações. O Gama é um clube tradicional e tem tudo para conquistar os objetivos. A equipe fez um grande jogo na estreia da Série D e agora vamos tentar manter o bom momento já na próxima rodada em mais um duelo complicado - disse Flávio.
O Gama venceu fora de casa na estreia o Jaraguá, por 3 a 1, e divide a liderança do Grupo 5 justamente com a Aparecidense. Logo, o duelo da segunda rodada da Série D valerá a liderança da chave e será realizado às 15h (de Brasília).

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