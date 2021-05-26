AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Emprestado pelo Milan, ex-Fla avalia experiência no futebol espanhol e relembra estreia como profissional
futebol

Emprestado pelo Milan, ex-Fla avalia experiência no futebol espanhol e relembra estreia como profissional

Luan Capanni atuou pelo Racing Santander por empréstimo na temporada 2020/2021
...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 13:53
Crédito: Brasileiro tem evoluído no futebol europeu (Divulgação / Racing Santander
Emprestado pelo Milan, o atacante Luan Capanni avalia sua temporada pelo Racing Santander, da Espanha. O brasileiro de 20 anos valoriza a experiência no futebol espanhol, ressalta a oportunidade em poder jogar em outro país do continente europeu e faz um balanço positivo de sua passagem no clube.– Foi uma experiência muito interessante. Conheci um outro campeonato, outra divisão e além de tudo pude trabalhar em um clube de fora da Itália. Avalio como uma boa experiência individual para levar na minha próxima aventura na temporada seguinte – disse Luan Capanni, e completou:
– O futebol espanhol é bastante técnico, pude aprender muitas coisas no dia a dia de trabalho e nos treinamentos. Sei que a posição de centroavante demanda tempo para estar pronto, então pude tirar muito proveito desse aprendizado para meu futuro – acrescentou.
> Veja a tabela da Eurocopa
Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Luan Capanni desembarcou cedo no Velho Continente e não chegou a atuar profissionalmente em solo brasileiro. O atacante acertou sua ida a Lazio na temporada 2018/19 e debutou como jogador profissional no dia 26 de maio de 2019, contra o Torino, pelo Campeonato Italiano.
Há dois anos da estreia, Luan relembra os primeiros minutos em campo como a realização de um sonho, mas hoje, tem como objetivo se estabilizar como atleta profissional.
– Foi um grande sonho, um dia muito especial que jamais esquecerei. Sabemos que não é fácil e esse é o sonho de muitos meninos brasileiros, mas já ficou para trás a minha estreia e quero agora focar em me estabilizar no futebol profissional, e ter constância numa temporada inteira para demonstrar o meu valor – concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Mundo 2026
Decisão da 2ª Vara Criminal da Serra rejeitou pedidos das defesas para anular gravações usadas pelo MPES e manteve o andamento da ação penal contra vereadores afastados do cargo.
Vereadores da Serra suspeitos de corrupção têm nova derrota na Justiça
Ufes, Universidade Federal do Espírito Santo
Ufes aprova criação de cotas para pessoas trans

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados