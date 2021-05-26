Emprestado pelo Milan, ex-Fla avalia experiência no futebol espanhol e relembra estreia como profissional

Crédito: Brasileiro tem evoluído no futebol europeu (Divulgação / Racing Santander

Emprestado pelo Milan, o atacante Luan Capanni avalia sua temporada pelo Racing Santander, da Espanha. O brasileiro de 20 anos valoriza a experiência no futebol espanhol, ressalta a oportunidade em poder jogar em outro país do continente europeu e faz um balanço positivo de sua passagem no clube.– Foi uma experiência muito interessante. Conheci um outro campeonato, outra divisão e além de tudo pude trabalhar em um clube de fora da Itália. Avalio como uma boa experiência individual para levar na minha próxima aventura na temporada seguinte – disse Luan Capanni, e completou:

– O futebol espanhol é bastante técnico, pude aprender muitas coisas no dia a dia de trabalho e nos treinamentos. Sei que a posição de centroavante demanda tempo para estar pronto, então pude tirar muito proveito desse aprendizado para meu futuro – acrescentou.

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Revelado pelas categorias de base do Flamengo, Luan Capanni desembarcou cedo no Velho Continente e não chegou a atuar profissionalmente em solo brasileiro. O atacante acertou sua ida a Lazio na temporada 2018/19 e debutou como jogador profissional no dia 26 de maio de 2019, contra o Torino, pelo Campeonato Italiano.

Há dois anos da estreia, Luan relembra os primeiros minutos em campo como a realização de um sonho, mas hoje, tem como objetivo se estabilizar como atleta profissional.