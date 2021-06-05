Emprestado pelo Grêmio, Isaque pode estrear no Brasileirão contra o Internacional

Crédito: Atacante tem um gol em sete jogos pelo Leão (Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Nesse fim de semana, o Fortaleza receberá a equipe do Internacional pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida de domingo (6) pode ter um fator especial para o meio-campista Isaque, que tem chance de fazer a sua estreia na competição nacional pelo tricolor. O jogador foi emprestado pelo Grêmio até o fim dessa temporada e pode iniciar sua campanha em particular no Brasileirão de 2021 com um trunfo contra o eterno rival do tricolor gaúcho.>Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Anunciado pelo Leão em março, o jovem de 24 anos já atuou em sete partidas pela equipe nordestina e anotou um gol até aqui. Nesses jogos, ele ajudou a equipe na conquista de três vitórias, três empates e apenas uma derrota, resultando num aproveitamento de 57,14%.

Contra o Inter, aliás, o aproveitamento do meia é bem interessante: jogou duas vezes, venceu as partidas e marcou um gol que deu o título do segundo turno do Gauchão na temporada passada pelo Grêmio.

- Estou feliz aqui no Fortaleza e trabalhando muito para quando aparecer umaoportunidade dar o meu melhor. Será uma partida especial pelo reencontro com um rival lá do Sul, mas meu pensamento e foco está todo no Leão. Com certeza vou dar meu melhor e buscar o gol para ajudar a equipe e meus companheiros a sair com a vitória e somar mais três pontos na tabela - afirmou o atleta de 24 anos.