Emprestado pelo CRB, Adsson comenta título estadual pelo Sergipe

O jovem Adsson foi a grande promessa do Sergipe para este ano. Revelado pelo CRB, o meia de 21 anos chegou ao Gipão prometendo bons resultados e títulos. No mesmo ano, o clube conquista o estadual e Adsson pode levantar a sua primeira taça vestindo a camisa do novo time.>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultados- É só felicidade que eu sinto! Cheguei muito bem acolhido por todos do clube e quero recompensá-los com bons resultados e títulos. O Gipão é gigante e merece estar entre os melhores - declarou o atleta.
O atleta se tornou destaque na Copa São Paulo de 2020 quando o CRB chegou à terceira fase da competição. Depois disso, foi promovido ao elenco principal do Galo e foi no começo do ano passado, em março, que Adsson disputou o primeiro jogo como profissional, colocando no currículo o título do Campeonato Alagoano.
O próximo campeonato do jovem atleta a ser disputado é a Série D do Brasileirão. A primeira rodada do Sergipe será em confronto contra o Bahia de Feira, no próximo dia 5 de junho.