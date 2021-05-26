Emprestado pelo CRB, Adsson comenta título estadual pelo Sergipe

O jovem Adsson foi a grande promessa do Sergipe para este ano. Revelado pelo CRB, o meia de 21 anos chegou ao Gipão prometendo bons resultados e títulos. No mesmo ano, o clube conquista o estadual e Adsson pode levantar a sua primeira taça vestindo a camisa do novo time.>Vai começar o Brasileirão! Veja a tabela e simule os resultados- É só felicidade que eu sinto! Cheguei muito bem acolhido por todos do clube e quero recompensá-los com bons resultados e títulos. O Gipão é gigante e merece estar entre os melhores - declarou o atleta.